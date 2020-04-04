اليوم السابع
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ثورة التطبيب عن بعد: كورونا يحول العيادات الطبية فى بريطانيا إلى "افتراضية"

السبت، 04 أبريل 2020 02:16 م
ثورة التطبيب عن بعد: كورونا يحول العيادات الطبية فى بريطانيا إلى "افتراضية" بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على رواج فكرة التطبيب عن بعد فى المملكة المتحدة، بعدما حول انتشار وباء كورونا عيادات الأطباء إلى مناطق لا يجب الذهاب إليها فى الوقت الحالى، ليحدث تغييرا يستغرق 10 سنوات فى أسبوع واحد فقط، مثلما قال أحد لأطباء البريطانيين.

وقالت الصحيفة إن الأطباء باتوا يتعاملون مع أمراض كان يجب عليهم من قبل أن يفحصوا المرضى لعلاجها، ولكن نظرا لانتشار الفيروس فى بريطانيا وجميع أنحاء العالم، وتحول العيادات إلى مناطق محظورة، أصبح يتم علاجها عبر الانترنت والهاتف.

د. سام ويزلى
د. سام ويزلى

 

د. سام ويزلى
د. سام ويزلى

 

 

في غضون أيام ، وصلت ثورة في الطب عن بعد إلى عتبة أطباء الرعاية الأولية في أوروبا والولايات المتحدة.

 

وتعتبر الزيارات الافتراضية ، في البداية مسألة تتعلق بالسلامة ، الآن محورًا لخطط أطباء الأسرة لعلاج الأمراض اليومية والمشكلات التي لم يتم اكتشافها والتي يحذرون من أنها قد تؤدي إلى خسارة حياة إضافية إذا لم يتلق الناس رعاية سريعة.

 

 

وقال الدكتور سام ويسيلي ، طبيب عام في لندن: "إننا نشهد في الأساس 10 سنوات من التغيير في أسبوع واحد". "كان من المعتاد أن 95 بالمائة من الاتصال بالمريض يكون وجهًا لوجه: تذهب لرؤية طبيبك ، كما كان لعقود أو قرون. لكن ذلك تغير بالكامل. "

 

في أوروبا ، تم إعاقة الطب الافتراضي بسبب لوائح الخصوصية الصارمة والمرضى الذين يحجمون عن التخلي عن زيارات الطبيب الشخصية. وتعرض أطباء الرعاية الأولية البريطانيون أيضًا للعرقلة بسبب أعباء العمل المتزايدة مؤخرًا ، حيث يعيش المرضى لفترة أطول ويتم تحويل المزيد من المشاكل من المستشفيات ، مما يترك لهم القليل من الوقت للتدريب على الأدوات الافتراضية.

 

لكن شركات التكنولوجيا تتسابق للاستفادة من الانسحاب التنظيمي من قبل الحكومات وهي تحارب الفيروس،بحسب "نيويورك تايمز".

 

وقالت إن أطباء الحي يندفعون بعد أن كان كثير منهم متشككين ، إلى العصر الجديد أيضًا ، بل وبدأوا يمتدحون  الزيارات الافتراضية التي يقولون إنها توفر لهم الوقت وتوفر مكملاً مفيدًا للاختبارات البدنية.

 

في الماضي ، كان التطبيب عن بعد غالبًا ما يشمل الشركات التي تبث الأطباء على بعد مئات الأميال للحصول على وصفة طبية سريعة أو نصيحة. لكن الأطباء يستخدمون الآن نفس الأدوات ليثبتوا لمرضاهم المعتاد أن نفس مستوى الراحة متاح في عياداتهم المحلية.

 

وقال بيسي بيرد ، زميل أول في مؤسسة خيرية لأبحاث الرعاية الصحية: "أعتقد أن الكثير منها سيبقى على هذا النحو بعد هذه الأزمة..ما هو أساسي حقًا هو أننا لا نفقد علاقات المرضى المستمرة مع مجموعة من المتخصصين في ممارساتهم المنزلية".

 


الاطباء

كورونا

العيادة الافتراضية

وباء كورونا

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