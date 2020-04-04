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تونس تسجل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 11:29 م
تونس تسجل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولة التصدى لفيروس كورونا
وكالات

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سجلت تونس 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 553 حالة مؤكدة مع 19 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، اكتشاف حالات الجديدة إثر إجراء 749 تحليلا مخبريا من بين 6485 تحليلا جمليا منذ بداية ظهور الفيروس، مشيرة إلى إخضاع 19174 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 18666 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و508 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس بلغ 495 بعد تسجيل 40 حالة جديدة.

أثنى مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، على جهود ملك وملكة بلجيكا فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودورهما فى العمل على وقف نمو الفيروس التاجى ليس بلجيكا فقط، بل فى أفريقيا أيضًا، كما كشف عن تفاصيل تواصله مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول الجهود العالمية لمواجهة أزمة المرض القاتل.

وكتب مدير منظمة الصحة العالمية، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لقد تأثرت باهتمام أصحاب الجلالة الملك فيليب والملكة ماتيلد وتعاطفهما والتزامهما بإيقاف COVID19 ليس فقط فى بلجيكا ولكن أيضًا فى إفريقيا.. اتفقنا على أن فيروس كورونا يمثل تهديدًا شائعًا ضد البشرية جمعاء وعلينا محاربته معًا".


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