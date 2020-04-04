اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 04:57 م
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توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة شرق الاسكندرية

السبت، 04 أبريل 2020 03:51 م
توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة شرق الاسكندرية توفير سيارات متنقلة
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن حى شرق الاسكندرية ، عن التنسيق مع  جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، الذى قام بتوفير  المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة بسيارات متنقلة  أمام سوق زنانيري بطريق الحرية بنطاق حي شرق

من جهه أخرى واصل حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، أعمال تطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع بنطاق الحي، من خلال فريق متخصص مكون من أعضاء من حي شرق ومنطقة شرق الطبية والمنطقة الشمالية العسكرية ومنطقة الصرف الصحي وسط

من جهه أخرى واستمرارًا لتكثيف حملات إزالة الإعلانات المحالفة بنطاق حي شرق، وتنفيذًا لتعليمات  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كافة الإعلانات المخالفة وفرض الإلتزام بالضوابط القانونية اللازمة،شنّ حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان حملات مستمرة لرفع كافة الإعلانات المخالفة وعلى مدار يومين متتاليين تم رفع عدد 45 استاند وعدد 53فانوس وسوسيت

فيما أعلن حى وسط عن إغلاق عدد ٣ منشأت لم تلتزم بمواعيد الإغلاق المقررة ، حيث تم اغلاق محل بشارع بورسعيد؛ محل بشارع سوتير بجوار مكتبة الإسكندرية ،ومقهي بطريق الجيش ، و ذلك بمعرفة قسم الغلق بإدارة رخص المحلات

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد شدد على غلق الاسواق العشوائية و الاسبوعية ، وتعقيم وتطهير كافة الأسواق والمناطق المحيطة بها عقب إغلاقها ، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في أعمال التطهير والتعقيم بكافة أنحاء المدينة

وأكد اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية على أن المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة و حسم مع من يخالف تطبيق تعليمات الحظر و الاجراءات الوقائية التى وضعها مجلس رئاسة الوزراء للوقاية و الحد من إنتشار الفيروس  

 

 

توفير السلع الغذائية
توفير السلع الغذائية

 

سيارات متنقلة
سيارات متنقلة

 


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