اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 03:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين القليوبية: تحرير 850 محضر مخالفات للأسواق والمخابز على مدار 12 يوم

السبت، 04 أبريل 2020 02:00 ص
تموين القليوبية: تحرير 850 محضر مخالفات للأسواق والمخابز على مدار 12 يوم عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية بالقليوبية، أن جميع المخابز بالقليوبية تعمل بصفة مستمرة جميع أيام الأسبوع وكذلك التجار التموينية وجمعيتي، لتغطية احتياجات المواطنين على مدار الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يبلغ الإنتاج اليومي من الخبز المدعم 18 مليون رغيف يوميًا، موضحًا أن تم التنبيه على سرعة توزيع الخبز ومنع وجود تجمعات للمواطنين أمام المخابز وتجار التموين.

وأضاف في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحرير 600 محضر للمخالفين خلال الحملات التي تمت على مدار 12 يوم متواصل، تضمنت تلك المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من التسعيرة المقررة، إلى جانب مزاولة النشاط بدون ترخيص، كما تم تحرير 250 مخالفة للمخابز تنوعت ما بين نقص وزن ومخالفة للمواصفات المقررة، وبيع دقيق بالسوق السوداء.

وتابع وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه تم التنبيه على الإدارات التموينية المنتشرة بكل مدن ومراكز المحافظة بتشكيل لجان للمرور الدورى على المحلات والسوبر ماركت والاسواق لضبط الأسعار ومراجعتها، والعمل على توفير كافة السلع التي يحتاجها الجمهور من خلال الجمعيات الاستهلاكية.

واتخذت محافظة القليوبية عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.


اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظة القليوبية

تموين القليوبية

مخالفات المخابز

مخالفات الأسواق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ياسر الهضيبى يستقيل من منصب المتحدث باسم "الوفد" ورئاسة أمانته بالقليوبية

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:54 م

مياه القليوبية تعلن أرقام مديري الأفرع للإبلاغ عن أعطال مياه الشرب على مدار اليوم

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:24 م

"الخير فينا".. مبادرة لشباب "الزهويين" بالقليوبية لمساعدة العمالة غير المنتظمة

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:36 م

محافظ القليوبية: تسليم 2070 شريحة تابلت لطلاب مدارس القناطر الخيرية

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:30 م

أهالى قرية طحوريا بالقليوبية يعقمون الشوارع للوقاية من كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على موعد افتتاح المحطة المتعددة الأغراض وأهميتها بميناء الإسكندرية

تعرف على موعد افتتاح المحطة المتعددة الأغراض وأهميتها بميناء الإسكندرية

صور.. استمرار العمل بمشروع مثلث ماسبيرو ونسب التنفيذ تصل 37%

صور.. استمرار العمل بمشروع مثلث ماسبيرو ونسب التنفيذ تصل 37%

"قوى البرلمان" تطالب القطاع الخاص بعدم تسريح العمالة أو تخفيض أجورهم

"قوى البرلمان" تطالب القطاع الخاص بعدم تسريح العمالة أو تخفيض أجورهم

"التموين" تواصل اليوم صرف سلع شهر أبريل المدعمة لـ64 مليون مستفيد

"التموين" تواصل اليوم صرف سلع شهر أبريل المدعمة لـ64 مليون مستفيد

ترامب لصحفية فى مؤتمر كورونا: عليكِ أن تخجلى من نفسك

ترامب لصحفية فى مؤتمر كورونا: عليكِ أن تخجلى من نفسك

ترامب عن أزمة النفط: نحن مستقلون فى مجال الطاقة وعلينا أن نظل كذلك

ترامب عن أزمة النفط: نحن مستقلون فى مجال الطاقة وعلينا أن نظل كذلك

ترامب يحصن بيع المعدات الطبية بقانون الإنتاج الدفاعى ويحذر من المخالفات

ترامب يحصن بيع المعدات الطبية بقانون الإنتاج الدفاعى ويحذر من المخالفات

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: لا صحة لأخبار فتح المساجد الجمعة المقبل

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: لا صحة لأخبار فتح المساجد الجمعة المقبل

وزير التعليم: لا تغيير فى موعد امتحانات الثانوية العامة.. وخلاف ذلك شائعات

وزير التعليم: لا تغيير فى موعد امتحانات الثانوية العامة.. وخلاف ذلك شائعات

شاهد.. مصاب بكورونا فى فرنسا يروى مشاهد مؤثرة: "مصر فيها قلب ورحمة"

شاهد.. مصاب بكورونا فى فرنسا يروى مشاهد مؤثرة: "مصر فيها قلب ورحمة"

صور.. كوكب الزهرة فى اقتران استثنائى مع عنقود نجوم الثريا.. الأجمل بالقرن الـ21

صور.. كوكب الزهرة فى اقتران استثنائى مع عنقود نجوم الثريا.. الأجمل بالقرن الـ21

من واشنطن لمرسى علم.. رحلة المصريين العالقين بأمريكا بعد وصولهم الحجر الصحى

من واشنطن لمرسى علم.. رحلة المصريين العالقين بأمريكا بعد وصولهم الحجر الصحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة