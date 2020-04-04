تموين الشرقية يضبط 22 طن مواد تموينية و 63 ألف لتر مطهرات

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 22 طن (ارز- سكر -دقيق) و350 كرتونة زيت و63 ألف لتر منظفات ومطهرات و4 آلاف و500 كمامة و 6 آلاف و 500 لتر مواد بترولية .

و أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، أن المديرية رفعت درجة الإستعداد ضمن الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وارتفاع معدلات استهلاك المواطنين للسلع الأساسية، مشيره إلى ان الإدارات التموينية المختلفة بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية شنت حملات تفتيشية على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء منذ بدء أزمة كورونا المستجد فى الفترة من 16 حتى 31 مارس 2020 وأسفرت عن تحرير 1432 محضراً متنوعاً منها تحرير 1017 محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير 415 محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للأستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

واضافت وكيلة وزارة التموين انه تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها طن و300 كيلو دقيق بلدى مدعم 82% و3 طن و850 كيلو ارز و17طن سكر و 350 كرتونة زيت و343 كيلو كبدة و197 كيلو لحوم و490 كيلو دهن و350 كيلو حلاوة طحينية و30 كرتونة عسل اسود و 10 كرتونه عسل ابيض.

واضافت وكيلة الوزارة انه تم ضبط سلع غير غذائية منها 350 لتر منظفات و1000 لتر منظفات مواد مطهرة و30 الف و400 لتر صابون سائل و1350 لتر سلفونيك و 50 الف لتر ديتول خام و3000 لتر كلور خام وعدد برميل كحول و50 كرتونه صابون و٥ 500 كيلو علف و31 جهاز وريدى و39 عبوة محلول وريدى و37 ماكينه خياطة و1500 بالطو و3000 غطاء رأس و4500 كمامه و3600متر قماش و 13500قطعه ملايه سرير و3000 لتر بنزين 92 و3500 لتر بنزين 80.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.