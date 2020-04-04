تموين الإسكندرية: تحرير 86 محضر مخالفات تموينية فى حملات رقابية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكثفة بالأحياء، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية وإداراتها الفرعية بحملات، أسفرت عن تحرير عدد 33 محضر عدم حمل شهادات صحية، 29 عدم الإعلان عن أسعار المطهرات والمواد الغذائية واللحوم بالأسواق، 17 محضر لمخابز مخالفة، 4 محاضر لمنشأت بدون تراخيص، محضرين بيع سلع مسعرة بسعر أزيد، محضر لمحطة تموين سيارات لتوقفها عن العمل بدون اذن مسبق من التموين، بإجمالى 86 محضرا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر، وقد تم تكثيف حملات التموين والاحياء للتصدى لمن تسول له نفسة التلاعب فى أسعار السلع الاساسية أو المستلزمات الطبية، كما اصدر تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للاحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الاحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 الاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.