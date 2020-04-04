تموين الأقصر تعلن تحرير 823 محضر ومخالفة تموينية وتوزيع 77 مليون رغيف

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات التموينية في إطار تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر لضبط أي مخالفات، حيث تكثيف الحملات الرقابية الصباحية والمسائية خلال شهر مارس 2020، فى ظل أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال من 7 مساءاً وحتى السادسة صباحاً.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 823 محضر ومخالفة تموينية بيانها في مجال المخابز عن تحرير 283 مخالفة "نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمه وميزان – نظافة– سجلات – مواعيد – تصرف وتجميع"، وفي مجال الأسواق تم تحرير 516 قضيه متنوعه " عدم الاعلان عن الاسعار – انتهاء صلاحيه – مجهول المصدر – مخالفه القرار 330 لسنه 2017 – اداره نشاط بدون ترخيص – ذبح خارج المجازر الحكومية–حيازة سلع مدعمه – شهاده صحيه – وتجار تموين"، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 24 قضيه لحيازة بنزين بدون ترخيص وعدم الالتزام بالإعلان عن الاسعار – وتوقف محطات الوقود عن الخدمة"، ومن جهة أخري إنتظمت غالبية الأنشطة التموينية في العمل لعدم سريان قرار الحظر علي تلك الأنشطة، وقد تم إنتاج وتوزيع 77 مليون رغيف خلال الشهر من خلال 305 مخبز بلدي وكذا تم صرف 4010 طن دقيق بلدي مستودعات علي المواطنين بموجب البطاقات التموينية.

وأوضح وكيل تموين الأقصر، أنه قد إنتظمت الأسواق "أسواق الخضر والفاكهة " وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم رصد إستقرار الأسعار في متناول المواطنين إلا في حدود ضيقة لبعض التجار المستغلين وتم إتخاذ الإجراء القانوني ضدهم، وناشدت المديرية المواطنين بعدم التزاحم مع المخابز والتجار التموينين والأسواق، وذلك حرصاً علي سلامتهم وسلامة أسرهم حيث تعلن توفر جميع السلع الأساسية والغذائية بالأسواق وبكميات وفيرة تكفي للاستهلاك لمده أكثر من 4 شهور قادمة.

وفي مجال شؤون التموين فقد تم خلال شهر مارس الماضي توزيع وصرف مقررات تموينيه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بمبلغ وقدره 43.5 مليون جنيه بخلاف فارق نقاط الخبز بمبلغ 1.64 مليون جنيه من خلال 550 تاجر تمويني و 160 مشروع جمعيتي، وفي مجال المواد البترولية إنتظمت حركة المواد البترولية وتم توزيع عدد 348570 أسطوانة منزليه بخلا ف 13045 أسطوانة تجارية من خلال 61 مستودع بوتاجاز ومصنع تعبئه البوتاجاز يعمل علي الوجه المعتاد وبأقصى طاقة إنتاجية لتوفير احتياجات المواطنين والمحلات التجارية، وكذلك فقد تم رصد توفر المواد البترولية من السولار والبنزين بأنواعه وكافة محطات الوقود تعمل علي الوجه المعتاد لعدم سريان قرار الحظر عليهم، وكان من أبرز المضبوطات 2.5 طن دقيق مخابز ومستودعات، و2 طن سلع منتهية الصلاحية، والعديد من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.