تكثيف الرقابة الصحية بمنافذ محافظة شمال سيناء البرية والبحرية.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أكدت مديرية صحة شمال سيناء تكثيف الرقابة الصحية بمنافذ شمال سيناء البرية والبحرية.

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية صحة شمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن فرق المراقبين الصحيين تتواجد بكثافة لفحص كافة الحالات إلى جانب فرق الحجر الصحى والطب الوقائى.

واشار إلى أن العمل يتم بمنفذ العوجة البرى ومنفذ رفح البرى وميناء العريش البحرى لافتا إلى أنه عند بوابة دخول الصادر يتم الكشف علي الداخلين إلى المنفذ من سائقين وقوات حفظ السلام ، وجميع الهيئات بالمنافذ يتم يوميا الكشف عليها.

وتابع: عند رجوع السائقين أو قوات حفظ السلام وسائقى شاحنات الوارد من الجانب الٱخر يتم اولا قياس درجة الحرارة وإرسال كشوف بأسماء وعناوين وتليفونات وارقام رقم القومي إلى مديريات الصحة للمتابعة الصحية كل حسب محل إقامته.

وقال إنه يتم تطهير المنفذ بصفة دائمة للحد من انتشار المرض، وعمل دورات تثقيفية للصف والجنود والسائقين والعاملين بالمنفذ من حيث التعريف بالمرض وطرق العدوي وطرق الوقاية.

وأشار إلى أنه يتواجد على منفذ رفح 2 مراقبين و3 تمريض وطبيب بشري وصيدلي، وعلى منفذ العوجة مراقبين صحيين وممرض، أما مينا العريش البحرى فيتواجد به طبيب بشري و2 مراقبين و ممرض و إداري.

وسبق وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ان المحافظة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم الاشتباه في 8 حالات من بينها 6 حالات بمستشفي العريش العام وحالتين بمستشفي بئر العبد النموذجي ، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية..مشيرًا إلي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه.

وأشار المحافظ إلي تخصيص مستشفي بئر العبد النموذجي كمستشفي إحالة في حالة حدوث جائحة ، حيث أنه بقوة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي..مؤكدًا علي تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سرير و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفي نخل المركزي بطاقة 24 سرير و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعي ومستشفي الشيخ زويد المركزي بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي واحد، بجانب إعداد 10 مدارس كمناطق للعزل لذا لزم الأمر.

وأعلن المحافظ عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنافذ البرية والبحرية مع توفير الواقيات الشخصية والمطهرات وأجهزة الكشف الحراري عن بعد بتلك المنافذ ، بجانب تكليف مراقبين صحيين علي مداخل المحافظة بكلا من بالوظة والنقب وصدر الحيطان وبغداد للكشف علي القادمين من المحافظات الأخرى وتسجيل العنوان ورقم الهاتف للمتابعة مع الإدارة الصحية التابعين لها..فضلًا عن تخصيص 10 سيارات إسعاف لنقل الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد إلي أقسام العزل بمستشفيات المحافظة.