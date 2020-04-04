تعليم الإسماعيلية تستعد لانطلاق امتحان أولى ثانوي غدًا وتشكل غرف عمليات

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن المديرية انتهت من استعدادتها لانطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي غدًا، وتم تشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات والمدارس، في إطار استعداد المديرية للامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.

وأضاف، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه قرر تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية تتكون برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير عام التعليم العام ومدير التعليم الثانوي ومدير إدارة الإحصاء ومدير مركز المعلومات ومدير مركز التطوير التكنولوجي، كما تقرر تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية مدير التعليم الثانوي ومسئول الإحصاء ومسئول المعلومات ومسئول التطوير التكنولوجي بالادارة.

كما تقرر تشكيل غرف عمليات بالمدارس الثانوية العامة برئاسة مدير المدرسة وعضوية مسئول الحكومة الإلكترونية ومسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة.

وأكد، الدكتور خالد خلف قبيصي، أن أي طالب يواجه أي مشكلة أثناء عملية الامتحان سيتمكن من التواصل مع مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، مشيرًا إلى أنه من المقرر ان يبدء الامتحان التجريبي فى الوقت المخصص لمحافظة الإسماعيلية الساعه الثانية عشر ظهر.