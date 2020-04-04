اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 09:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الإسماعيلية تستعد لانطلاق امتحان أولى ثانوي غدًا وتشكل غرف عمليات

السبت، 04 أبريل 2020 08:04 م
تعليم الإسماعيلية تستعد لانطلاق امتحان أولى ثانوي غدًا وتشكل غرف عمليات الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن المديرية انتهت من استعدادتها لانطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي غدًا، وتم تشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات والمدارس، في إطار استعداد المديرية للامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.

وأضاف، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه قرر تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية تتكون برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير عام التعليم العام ومدير التعليم الثانوي ومدير إدارة الإحصاء ومدير مركز المعلومات ومدير مركز التطوير التكنولوجي، كما تقرر تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية مدير التعليم الثانوي ومسئول الإحصاء ومسئول المعلومات ومسئول التطوير التكنولوجي بالادارة.

كما تقرر تشكيل غرف عمليات بالمدارس الثانوية العامة برئاسة مدير المدرسة وعضوية مسئول الحكومة الإلكترونية ومسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة.

وأكد، الدكتور خالد خلف قبيصي، أن أي طالب يواجه أي مشكلة أثناء عملية الامتحان سيتمكن من التواصل مع مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، مشيرًا إلى أنه من المقرر ان يبدء الامتحان التجريبي فى الوقت المخصص لمحافظة الإسماعيلية الساعه الثانية عشر ظهر.

 

 


تعليم الاسماعيليه

امتحان الثانوية العامه

امتحانات اولى ثانوى

الدكتور خالد خلف قبيصي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم يحدد عدة إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان غدا التجريبى

وزير التعليم يحدد عدة إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان غدا التجريبى

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة