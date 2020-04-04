تعرف على موعد افتتاح المحطة المتعددة الأغراض وأهميتها بميناء الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تواصل هيئة ميناء الإسكندرية العمل بالمحطة المتعددة الأغراض لاعتبارها أهم المشروعات وأكبرها داخل أرصفة الميناء، الذى يساعد بعد افتتاحها على رفع تصنيف ميناء الإسكندرية خلال السنوات المقبلة.



ويقدم اليوم السابع معلومات عن المشروع وأهميته:

1- المحطة متواجدة على الأرصفة من 55 ــ62.

2- المحطة ستكون جاهزة لاستقبال السفن فى عام 2022.

3- وصلت كراكة لتقوم بأعمال الردم لإنشاء المحطة حيث ستقوم بأعمال ردم لمساحة نصف مليون متر مربع.

4- تم تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم الكراكة بالإضافة إلى تعقيمها وتعقيم الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر معها.

5- تجهيز 3 عائمات بأوناش مختلفة لاستكمال باقي أعمال انتشال المخلفات الموجودة بموقع المحطة.

6- جارى استكمال أعمال تجهيز محطات خلط الخرسانة ومنصات العمل لإنشاء حائط الرصيف .

7- المحطة المتعددة الأغراض ستساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

8- المحطة ستستقبل السفن ذات الحمولات الكبيرة، نظرا لتعميق الممر الملاحى للميناء.

9- أطوال أرصفة المحطة تبلغ 2450 مترا، تشمل ساحات تداول نصف مليون متر2.

10-تستطيع استقبال من 6 ــ7 سفن فى نفس الوقت وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا.



يذكر أن مشروع إنشاء المحطة المتعددة الاغراض سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظراً لتعميق الممر الملاحي للميناء كما تساهم المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة.

ويعمل المشروع في تفعيل مشروع المنطقة اللوجيستية خلف الميناء التي تصل مساحتها إلى 2 مليون متر²، والتي لا تبعد عن الميناء لأكثر من 2 – 3 كم كما يسهل نقل البضائع من المنطقة اللوجستية من خلال وسائل النقل المختلفة نهري / بحري / سككي، ويساعد فى استغلال تكنولوجيا النقل بالسيور مباشرة من الميناء إلى المنطقة مما يقلل تكلفة النقل ويقلل استهلاك الوقود وتقليل التلوث.

وسيجرى تقسيمها إلى 3 محطات تداول حاويات، وبضائع عامة، وسيارات وأن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة هى الشركة المسئولة عن إنشاء وإدارة وتشغيل المحطة بمساهمة هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وشركة حاويات إسكندرية.