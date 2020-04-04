تعرف على خطة مديرية الصحة بالمنوفية للتعامل مع فيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظةالمنوفية، الخطة الكاملة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، لمواجهة فيروس كورنا المستجد، بداية من ظهور الفيروس وخطط التعامل معه خلال مراحل الانتشار.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن خطة مديرية الصحة بدأت تنفيذها بالكشف على جميع المرضي بجميع العيادات الخارجية بمستشفيات المحافظة، وفي حالة الاشتباه بأي حالة يتم عزلها فورا وأخذ المسحات والعينات حسب بروتوكول التعامل مع الحالات، ويتم تحويل الحالة إلى أقرب مستشفى حميات بالمحافظة للعزل والمتابعة وأخذ العلاج اللزم حسب البروتوكول لحين ورود نتيجه التحاليل، بقوى بشرية عبارة عن 200 طبيب، 547 تمريض، بجملة أسرِّة 529، وأسرِّة عناية 29 و9 أجهزة تنفس صناعي، وفي حاله إيجابية الحالة يتم تحويلها الي مستشفى العزل للإحالة بالتنسيق مع الوزارة خارج المحافظة.

وتأتي المرحلة الثانية من الخطة وتسمى Plan B، والتي تم تنفيذها ابتداء من يوم السبت الموافق 21/3/2020، وتعتمد على إخلاء مستشفى حميات شبين الكوم ومستشفى صدر شبين الكوم وتحويلهم الي مستشفيات عزل للمحافظة مع الابقاء علي المبني الجديد المنفصل بحميات شبين الكوم للغسيل كلوي بقوي بشرية 147طبيب، 353 تمريض بقوة اسره عناية 18 وأسرِّة 3155، 10 جهاز تنفس صناعي، وفي حالة زيادة الحالات يتم إخلاء جميع مستشفيات الصدر والحميات الأخرى بالمحافظة بقوة أسرِّة 704 سرير، 13 جهاز تنفس صناعى .

ووضعت مديرية الصحة بالمنوفية تصور لتطور الإصابات تحت مسمى plan c في حالة إعلان للجائحة وزيادة الحالات وفِيها يتم تخصيص مستشفيات الرمد ، رمد شبين الكوم ، رمد منوف ، أشمون، بالإضافة لمستشفى بركة السبع المركزي، للعمل كعيادات خارجية للكشف على أقسام: "باطنة ، أطفال ،جراحة ،عظام ،نساء".

كما اعتمدت صحة المنوفية في خطتها على إخلاء باقي مستشفيات المحافظة، والمستشفى التعليمي والهلال، ما عدا أقسام والحضانات المستقلة والمنفصلة عن المستشفيات وجعلها عزل لجميع المحافظة بقوى بشرية 1326 طبيبا ،2760 تمريضا، 2578 سريرا، 182 أسرِّة عناية، 54 تنفس صناعي، والاستعانة بالوحدات الصحية للعمل كبديل للعيادات الخارجية للمستشفيات الاستعانة بسيارات العيادات المتنقلة لتنظيم الآسرة كعيادات خارجية، وفِي حالة التطور يتم تحويل جميع الحالات للكشف بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة.

وخططت مديرية الصحة بالمنوفية في خطة مواجهة فيروس كورونا تحويل كل مستشفيات الرمد بالمحافظه رمد شبين الكوم ،رمد منوف ،رمد أشمون، وكذلك مستشفي بركة السبع المركزي لعيادات خارجية جميع التخصصات باطنة ، أطفال ،جراحة ،عظام، نساءومستشفى بركة السبع، للقيام بالعمليات الجراحية العاجلة والنساء والتوليد.

وبالنسبة لمستشفى حميات شبين الكوم، يتم تقديم الخدمة للغسيل الكلوي، حيث إنها بالمبنى الجديد ومنفصلة وبمدخل خاص عن المستشفى القديم والأقسام الداخلية، وكذلك قسم الغسيل الكلي بمدخل خاص بعيد عن المستشفى القديم الذي يتم تحويله عزل كاملا بعدد سراير (200) و مستشفي صدر شبين الكوم تلغي عياده الاطفال وتحول الي مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمستشفى، ويتم تحويل المستشفي بالكامل عزل بعدد (115) سرير.

أما بالنسبة إلى مستشفى المخ والأعصاب بميت خلف يوقف العمل بالعيادات الخارجية وتحول كامل المستشفى للعزل فقط ب 62 سريرا، كذلك مستشفي منوف العام يتم العمل بالعيادات الخارجية والمبني المتواجد بها كما هو حيث أنه له مدخل خاص وسوف يتم إخلاء مبني الاقسام الداخلية وتحويله الي عز ب 222 سريرا.

ويعد الامر لمستشفى سرس الليان، فيبقى قسم الغسيل الكلوي كما هو، حيث إنه بمبنى خاص مستقل، ويستمر العمل بالعيادات الخارجية، حيث إنها منفصله تماما عن المستشفى وتخلت جميع المستشفات وتحولت إلى عزل ب112 سريرا.

ومستشفي الباجور، سوف يتم التعامل فيها بحيث يكون إستغلال المبني العيادات والغسيل الكلوي ويتم العمل به والمبنى الآخر يتم إخلاؤه وتحويله لعزل ب 200 سرير.

ومستشفى الباطنة بجنزور سوف يتم إخلائها وتحويلها عزلا كاملا بعدد 13سريرا، وحميات شنتنا يتم اخلاءه وتحويل كامل المستشفي عزل بعدد 61 سريرا.

وأما ما يخص مستشفى حميات اشمون، فسوف يتم إخلائه كاملا هو ومستوصف الصدر بأشمون ويحول عزل كاملا بعدد (66) سريرا، ويتم تقديم خدمة العيادات بالمركز الصحي بمبنى بجوار مستشفي الحميات بأشمون .

ومستشفى تلا يستمر العمل بالعيادات الخارجيه وغلق الباب المؤدي إلى حرم المستشفى، وتحويل الأقسام الداخلية إلى عزل عن طريق المدخل الرئيسي للادارة ب 215 سريرا.

ومستشفى زاوية الناعورة ليتم العمل بمبنى القديم كعيادات وغسيل كلوي، ويتم تحويل المبنى الجديد للعزل ب 115 سريرا، ومستشفى السادات تخلى وتحول إلى عزل مع العمل بقسم الغسيل الكلوي بمدخل خاص ب 115 سريرا، ويتم العمل بالمركز الصحي كعيادات خارجية.

ومستشفى أشمون يستمر العمل بالعيادات الخارجية، حيث إنه مبني مستقل، وتحول المستشفى بالكامل للعزل فقط، حيث إنها لا يمكن فصلها، بعدد (235) سريرا.

ومستشفى قويسنا، يستمر العمل بالعيادات الخارجيه لأنها بمدخل خاص ومفصولة عن باقي مستشفي مبنى الطواريء ويتم العمل به لاستقبال الحضانات، وكذلك العمليات الطارئة كما هو القديم والاقسام الداخلية تحول إلى عزل كامل ب 157.

ومستشفى الشهداء، يتم العمل بالعيادات الخارجية لأنها بمدرسة التمريض ومستقلة عن المستشفى، ويتم العمل بقسم الحضانات لأنها بمبنى واحد، وتخلى الأقسام الداخلية وتحول لعزل ب 152سريرا.

وتعد مستشفى حميات منوف وسوف يتم تحويلها إلى عزل فقط ب 200 سرير.

ومستشفى صدر منوف يستمر العمل بالعيادات الخارجية مع الفصل التام وبينها وبين ساحة المستشفي ويحول القسم الداخلي إلى عزل فقط من المدخل الشمالي ب 56 سريرا، وإذا لزم الأمر وحدث أي تكدسات في العيادات الخارجية بأي من الأماكن المذكوره يتم تحويل بعض العيادات لأقرب مركزي صحي، أو وحدات رعاية أساسية.