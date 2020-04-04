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تعرف على المستثنين من قرار الحظر فى دبى بالإمارات

السبت، 04 أبريل 2020 08:59 م
تعرف على المستثنين من قرار الحظر فى دبى بالإمارات تعقيم
إيمان حنا

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أدرج قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بدولة الإمارات، والذي يقضي بتكثيف عمليات التعقيم لمختلف مناطق وأحياء الإمارة وبمعدل 24 ساعة، فئات يحق لها التنقل مع التشديد على الامتثال الكامل بالتعليمات تجنباً للمساءلة القانونية حال مخالفتها أو عدم الالتزام بها بصورة كاملة، فما هى القطاعات الحيوية المسموح للعاملين بها بالخروج  مدار 24 ساعة؟

- الخدمات الصحية والكادر الطبي (المستشفيات والعيادات والصيدليات)

- منافذ بيع الغذاء (الجمعيات والسوبرماركت والبقالات)

- خدمات التوصيل (الغذاء والأدوية)

- المطاعم (ويقتصر نشاطها على خدمات التوصيل فقط)

- سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية

- مُصنّعي وموردي المواد والتجهيزات الطبية 

- القطاعات الصناعية (الصناعات المُكملة الضرورية)

- الكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد

- الاتصالات

- الإعلام

- الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران 

- الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية

- الخدمات الأمنية العامة والخاصة

- خدمات البلدية (الصرف الصحي، النفايات)، وخدمات النظافة العامة والخاصة

- الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

- وسائل النقل العام: وتشمل سيارات الأجرة (التاكسي) والحافلات (الباصات) مع توقف حركة المترو والترام.  

- الأعمال الإنشائية مع تحديد ضوابط التصريح من بلدية دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي

وهناك أيضا خدمات الدعم المستثناة (ساعات الخروج: من 8 صباحاً إلى 2 ظهراً)

- الخدمات المالية والمصرفية والبنوك ومحلات الصرافة 

- خدمات الرعاية الاجتماعية

-خدمات الصيانة

- خدمات غسيل وتنظيف الملابس للجهات الحيوية المصرح لها.

ووفق صحيفة البيان، أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أنه يجب على الجميع الالتزام بتلك التعليمات في كافة الأوقات، حيث سيكون المخالفون عُرضة للمساءلة القانونية حفاظاً على المصلحة العامة وصحة المجتمع وسلامته والتي تشكل مسؤولية وأمانة كبيرة ولن يكون هناك تهاون في حمايتها على الوجه الأكمل في هذه المرحلة التي تتطلب تعاون الجميع والامتثال الكامل للتعليمات بما يعين على إنجاح جهود الحد من انتشار وباء كورونا المستجد وضمان أعلى مستويات الحماية وصولاً للقضاء على هذا التحدي في أقرب فرصة ممكنة.


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