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تعافى 5 مصابين من فيروس كورونا فى قطاع غزة

السبت، 04 أبريل 2020 05:32 م
تعافى 5 مصابين من فيروس كورونا فى قطاع غزة إصابات كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أفاد مراسل شبكة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها، أنه تعافى 5 مصابين من فيروس كورونا فى غزة اليوم.

 

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى قطاع غزة، حيث أوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في بيان صحفي فجر اليوم الأربعاء، أن الإصابتين الجديدتين لسيدتين ستينيتين من مدينة رفح كانتا فى الحجر الصحى.

 

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إلى أن نتائج فحوصات 110 عينات أخذت من عائدين عبر معبر الكرامة صباح أمس الثلاثاء، أظهرت بأنها غير مصابة بالمرض، حيث تم نقل العائدين إلى منازلهم في المحافظات.

 

وقال: "بذلك تكون جميع العينات التي أخذت من العائدين وعددها "200" عينة غير مصابة"، مشيرا إلى انهم وقعوا على تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، حفاظا على سلامتهم، وسلامة شعبهم.

 

وأظهرت نتائج جميع العينات التي أخضعت للفحص اليوم من جميع المحافظات وعددها 250 عينة بأنها غير مصابة.

 

وبتسجيل الإصابتين الجديدتين في رفح يرتفع عدد المصابين في غزة إلى 11 إصابة، والعدد الاجمالي في فلسطين إلى 119 إصابة تماثلت منهما 18 للشفاء.

 


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