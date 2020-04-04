تطهير وتعقيم بالمركز المطور بميناء الإسكندرية

وفى نفس السياق، أعلنت مصلحة الجمارك فى بيان اليوم أنه تم اكتشاف حاله مصابه بفيروس كورونا من أحد مستهلصين الجمارك والذين يترددوا على المبنى المطور بميناء الإسكندرية وتم اليوم تعقيم مبنى المركز المطور بالإسكندرية وحصر عدد 9 من الموظفين الذين تعاملوا معه وإبلاغهم بعزل أنفسهم فى منازلهم وعدم الذهاب للعمل لمدة 14 يوم وإبلاغ وزارة الصحة عن طريق الخط الساخن لإجراء التحاليل اللازمة والخضوع للحجر الصحي.

كما أنه سيتم استئناف العمل بالمركز المطور بالإسكندرية صباح الغد وعقب تطهيره وتعقيمة بمعرفة وزارة الصحة ووحدة المطافئ بميناء الإسكندرية مع الحرص على تنفيذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.