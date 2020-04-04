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تضامن الشرقية توزع مساعدات مالية ومواد غذائية على محدوى الدخل

السبت، 04 أبريل 2020 02:57 م
تضامن الشرقية توزع مساعدات مالية ومواد غذائية على محدوى الدخل وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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سلمت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية ، مساعدات ماليه ومواد غذائية جافة ولحوم ، على الفئات الأقل دخلا وذوى الإحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية بمراكز( الحسينية - أولاد صقر - ديرب نجم - ابو حماد) .

وأوضح محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، أنه تماشيا مع سياسة الدولة التى تهدف إلى بناء مجتمع من خلال تحقيق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية قامت المديرية بتسليم 500 كجم لحوم مجمدة ، على الاسر المستحقة بقرية بحر البقر التابعة لرئاسة مركز الحسينية وتقديم مساعدات مالية بقيمة 43 ألف و 100 جنيه لعدد 43 أسرة مستحقة بحزيرة الفرس التابعة لرئاسة مركز أولاد صقر .

وكذلك تقديم مساعدات مالية بقيمة 40 ألف و 500 جنيه لعدد 81 أسرة بقرية برمكيم التابعة لرئاسة مركز ديرب نجم ، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية بقيمة 12 ألف و 500 جنيه ومساعدات عينية عباره عن 50 كجم لحوم و 50 كرتونه مواد غذائية لعدد 25 أسرة مستحقه بقرية العزازى التابعة لرئاسة مركز أبوحماد .

يشار أن محافظة الشرقية ، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .

 


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