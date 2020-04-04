تشميع مصنع ملابس بالزقازيق لمخالفاته تعليمات الوقاية من الكورونا

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية ، من ضبط مصنع للملابس يعمل بمخالفة لقرارات مجلس الوزراء ، بمنع التجمعات للحد من إنتشار الكورونا .

شن نبيل بك فاروق رئيس مركز الزقازيق ، ونائبة المحاسب خالد أمين جمعة ، ولجنة من رئاسة المركز ،حملة مكبرة لضبط المنشأت المخالفة، وتمكن من ضبط مصنع للملابس الجاهزه يعمل بكامل قوتة ومخالفة تعليمات الدولة بعدم التجمعات حفاظاً على سلامة المواطنين ، تمكنت الحملة من تشميع وغلق المصنع ومصادرة المضبوطات .

يشار أن محافظة الشرقية ، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

تواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضيه ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية ، للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.

أن تلك القرارات شملت غلق الكافتريات والمقاهى ومصادرة الشيش منها وتشميع سناتر الدروس والمراكز التعليمية والحضانات بالإضافة الى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات والنوادى الرياضية ومراكز الشباب و غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التى تضم تجمعات للمواطنين بالاضافه الى منع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين فضلا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية و الحكومية حفاظا على صحة وأرواح العاملين والمواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .



مصنع الملابس المخالف



مصنع الملابس المخالف



مصنع الملابس المخالف



مصنع الملابس المخالف



مصنع الملابس المخالف



مصنع الملابس المخالف



مصنع الملابس المخالف