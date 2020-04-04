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تسجيل 80 إصابة و25 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر

السبت، 04 أبريل 2020 06:35 م
تسجيل 80 إصابة و25 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر الجزائر
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز العربية في خبر عاجل لها، أن وزارة الصحة الجزائرية، أعلنت تسجيل 80 إصابة و25 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 1251 والوفيات إلى 130.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الثقافة الجزائرية تجميد أنشطة الكيانات والمؤسسات الثقافية التابعة لها لحين إشعار آخر فى إطار الاجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية ظهور فيروس كورونا، وأفاد بيان للوزارة على موقعه الالكتروني اليوم السبت إنه "تم إعلام كل المسؤولين عم الكيانات والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة في كل المجالات الثقافية بما فيها قطاع السينما بتجميد أنشطتهم إلى إشعار آخر وذلك في اطار الاجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية ظهور فيروس كورونا".

وأضافت الوزارة أنها قامت بإعلام الجميع أن التراخيص التي أصدرتها مديرية تطوير وترقية الفنون والآداب بوزارة الثقافة لصالح المنتجين بغرض التصوير السينمائي و الأفلام الوثائقية، هي مجمدة حتى انتهاء الحجر الصحي.

وأكد البيان أن كل منتج يخالف هذه الاجراءات يتحمل المسؤولية ويضع نفسه تحت طائلة القانون، داعيا كل الفاعلين في مجال السينما الالتزام بهذه الاجراءات تفاديا لكل ما يمكن أن يحدث في هذه الظروف الصعبة.


الجزائر

كورونا

فيروس كورونا

وفيات

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