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تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة بالعراق

السبت، 04 أبريل 2020 05:43 م
تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة بالعراق إصابات كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى خبر عاجل لها، أن وزارة الصحة العراقية، أعلنت تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة.

 

وفى وقت سابق، أعلن التحالف الدولى مغادرة قواته قاعدة الحبانية في العراق، حيث كانت وكالة "رويترز" للأنباء، أبرزت لحظة تسليم قوات التحالف الدولى قاعدة كركوك الجوية إلى القوات العراقية بالمنطقة الخاصة بها فى قاعدة كركوك الجوية فى محافظة كركوك 250كم شمالى بغداد.

 

وقالت إن عملية التسليم للقوات الأمنية العراقية جرت بمراسم عسكرية، وبحضور قيادات عسكرية عراقية ومن قوات التحالف الدولى داخل قاعدة كركوك الجوية .

 

وسبق أن تسلمت القوات العراقية قبل أيام قاعدة القيارة العسكرية فى محافظة نينوى 400 كم شمالى بغداد.

 


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