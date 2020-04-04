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تربية نوعية الإسكندرية تعقم مدرجات ومبانى الكلية لمواجهة كورونا ..صور

السبت، 04 أبريل 2020 04:02 م
تربية نوعية الإسكندرية تعقم مدرجات ومبانى الكلية لمواجهة كورونا ..صور تطهير المدرجات
الإسكندرية أسماء على بدر

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طهرت إدارة كلية التربية النوعية لجامعة الإسكندرية، اليوم السبت، وعقمت مبانى ومدرجات الكلية، كإجراءات إحترازى لمواجهة فيروس كورونا، ويأتى ضمن حرص إدارة الكلية على صحة وسلامة منسوبيها وتمشيا مع إجراءات الدولة والجامعة الصحية.

وأكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن جميع الكليات والقطاعات بالجامعة تقوم حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى إطار خطة الدولة للتصدى للفيروس وحرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين بجامعة الإسكندرية.

وأضاف أنه تم التأكيد على عمداء الكليات ضرورة متابعة نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بالمنظفات، والحرص على فتح النوافذ وتهوية قاعات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة وتوفير المطهرات ومستلزمات نظافة الأيدى والأسطح بجميع الكليات، بالإضافة إلى تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر للأجهزة قبل وبعد الاستخدام، توفير مستلزمات نظافة الأيدى والمطهرات الكحولية فى جميع المعامل والتى يوجد بها أجهزة يشارك الطلاب فى استخدامها.

وكان قد قامت إدارة جامعة الإسكندرية،  بتعقيم وتطهير غرف وأوراق وماكينات مطبعة الجامعة، وذلك ضمن خطة الجامعة لتطهير كليات ومعاهد وإدارات جامعة الإسكندرية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قد نفذت إدارة كلية العلوم التابعة لجامعة الإسكندرية، عمليات تطهير وتعقيم مبانى ومدرجات ومعامل الطبية والمكاتب الإدارية، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما استقبل الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، الأربعاء الماضي، مجلس إدارة نقابة العاملين لجامعة الإسكندرية وأمين صندوق جمعية التأمين العلاجى، لإستلام حصة الكلية من المواد المطهرة الخاصة بالتعقيم والتطهير لاستخدامها فى الأعمال الوقائية الإحترازية، وذلك مساهمة من نقابة العاملين بالجامعة وجمعية التأمين العلاجى.

وحرصت الكلية، على تعقيم وتطهير المدرجات والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكافة المبانى وذلك لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال متخصصين بجامعة الإسكندرية.

 

 

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