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ترامب يوصى الأمريكيين بارتداء كمامات بالأماكن العامة للوقاية من كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 12:04 ص
ترامب يوصى الأمريكيين بارتداء كمامات بالأماكن العامة للوقاية من كورونا ترامب
كتبت: نهال طارق

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بدأت جلسة الإحاطة اليومية في البيت الأبيض بشأن وضع وباء كورونا في الولايات المتحدة بحضور الرئيس ترامب وأعضاء فريق التصدي للازمة.

قال ترامب، إن المستشفيات الأمريكية تقوم الآن بعلاج الافراد الذين ليس لديهم تأمين صحي من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ستقوم بالإعلان عن توصيات وتوجيهات جديدة.

وأكد، أن الأمر يرجع للأفراد لكي يغطوا وجوههم أو لا بالنظر أن هناك أعدادا كبيرة من المصابين بعدوى كورونا "العدو غير المرئي" لا تظهر عليهم أعراض المرض.

ووجه شكره لحكام الولايات والحرس الوطني علي مجهوداتهم.

وعلى الرغم من أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توصي الآن بأقنعة للجمهور، إلا أن ترامب رفض التوصية بشكل متكرر، وقال "أختار عدم القيام بذلك"، مشيرا مرارا وتكرارا إلى أن ارتداء أقنعة الرتب غير الطبية هو خيار "طوعي".

يذكر أنه قال في مؤتمر فريق مكافحة كورونا بالبيت الأبيض أمس إن المبادئ التوجيهية الجديدة بشأن الأقنعة قادمة، كما أكد ضرورة وجود مرونة في نقل أجهزة التنفس الصناعي للولايات الأكثر احتياجا.

وتابع: "أعتقد أننا سنخرج بتشريعات بشأن ذلك.. وإذا أراد الناس الالتزام بها، بصراحة لا أعتقد أنها ستكون إلزامية.. ولكن لو أراد الناس - كمثال على الأقنعة - إذا أراد الناس ارتداءهم، يمكنهم ذلك".

وفى نيويورك ، حيث الانتشار الأوسع لوباء كورونا داخل الولايات المتحدة ، طالب بيل دي بلاسيو، رئيس بلدية نيويورك من المواطنين تغطية وجوههم عند التجول في الشوارع داخل المدينة، قائلاً إن ذلك يمكن أن يكون من خلال منديل أو وشاح.


الولايات المتحدة

وباء كورونا

ترامب

نيويورك

البيت الأبيض

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