ترامب يهاجم الديمقراطيين فى مؤتمر كورونا.. ويصف النائب آدم شيف بالفاسد

كتبت: نهال طارق

قال ترامب الرئيس الأمريكى، إن أتكينسون أخذ تقريرالمبلغين مزيف وأحضره إلى الكونجرس على أنه حالة طارئة، وأنه يجب عزلى، وهو ما استغله الديموقراطيون الذين حاولوا إثبات أى شىء ضدى حتي لا أقف أمامكم هنا اليوم، وقبل أن أكشف المحادثة الحقيقية مع الرئيس الأوكرانى هرب.

وفى هجومه على الديموقراطيين في الكونجرس، قام ترامب بوصف آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بأنه سياسى فاسد.

يذكر أن ترامب أخطر الكونجرس أمس الجمعة، أنه سيقيل المفتش العام للمخابرات الأمريكية والذي كان له دور في إجراء تحقيق مساءلة الرئيس العام الماضي، وقال فى رسالة إلى النواب الرئيسيين إنه يعتزم إقالة مايكل أتكينسون خلال 30 يوما موضحا أن "من المهم أن يكون لدى أكبر ثقة فيمن أعينهم كمفتشين عموميين".

وقرر أتكينسون أن تقرير الشخص الذي أفشى الأسرار موثوق به فيما وصفه بإساءة ترامب استخدام منصبه في محاولة التماس تدخل أوكرانيا في الانتخابات الأمريكية التي تجري في 2020 لمصلحته الشخصية.

وبعد جلسات حزبية مثيرة للجدل صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بمساءلة ترامب تمهيدا لعزله ولكن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون برأ ساحته من هذه الاتهامات في أوائل فبراير .