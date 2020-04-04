اليوم السابع
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ترامب يقيل مسؤولا بالمخابرات كان له دور فى تحقيق مساءلته

السبت، 04 أبريل 2020 06:06 ص
ترامب يقيل مسؤولا بالمخابرات كان له دور فى تحقيق مساءلته ترامب
رويترز

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 أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس امس الجمعة إنه سيقيل المفتش العام للمخابرات الأمريكية والذي كان له دور في إجراء تحقيق مساءلة الرئيس العام الماضي.
 
وقال ترامب في رسالة إلى النواب الرئيسيين إنه يعتزم إقالة مايكل أتكينسون خلال 30 يوما موضحا أن "من المهم أن يكون لدى أكبر ثقة فيمن أعينهم كمفتشين عموميين".
 
وقرر أتكينسون أن تقرير الشخص الذي أفشى الأسرار موثوق به فيما وصفه بإساءة ترامب استخدام منصبه في محاولة التماس تدخل أوكرانيا في الانتخابات الأمريكية التي تجري في 2020 لمصلحته الشخصية.
 
وبعد جلسات حزبية مثيرة للجدل صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بمساءلة ترامب تمهيدا لعزله ولكن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون برأ ساحته من هذه الاتهامات في أوائل فبراير .

دونالد ترامب

الكونجرس

المخابرات الامريكية

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