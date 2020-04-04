ترامب يعلن توفر الأقنعة الطبية المطلوبة لمكافحة كورونا فى نيويورك

كتبت: نهال طارق

تباهى ترامب خلال جلسة الإحاطة اليومية بشحنات إدارته للأقنعة الطبية إلى نيويورك، وقال إن الأقنعة المصنوعة من طراز N-95 ، مقارنة بالأقنعة محلية الصنع التي يوصى بها مركز السيطرة على الأمراض بأن الملابس العامة، "باهظة الثمن، وأكثر تعقيدًا، وأفضل، أيا كان".



وأوضح الجراح العام، أن الأقنعة أكثر حماية من غيرها. سيساعد ارتداء غطاء من القماش على احتواء السعال والعطس، مما يقلل من فرص رش قطرات معدية في الهواء، ويخاطر بنقل المرض إلى الآخرين.



وقال "لا يزال الحفاظ على 6 أقدام من المسافة الاجتماعية أمرًا أساسيًا". الأقنعة "ليست بديلاً عن البعد الاجتماعي".



قال ترامب، رداً على سؤال يسأل عن مكان الدكتور أنتوني فوسي: "لا أعرف". وقد انضم فوسي لاحقا في جلسة الإحاطة اليوم.



واشتكى ترامب من أنه "عندما لا يكون هنا، فسوف تسأل عنه مخاطبا احد المراسلين بانه يعمل على إثارة "الأخبار المزيفة".



وعند سؤال ترامب عن لماذا لا يتوافر ما يكفي من الأقنعة؟ قال ترامب "الإدارة السابقة".. "تحدث إلى الناس من الإدارة السابقة. كانت الرفوف فارغة".



زقال ترامب خلال جلسة الإحاطة اليومية إنه يعد النفط والغاز صناعة حيوية، وأدى الفيروس إلى القضاء على 35 إلى 40% من الشركات العاملة في المجال.



وأضاف ترامب، "أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتخلص من هذه الكمية الهائلة من النفط الزائد الذى نحن مستقلون فى الطاقة عليه أن نحافظ عليه بهذه الطريقة"



كما قال إنه اجتمع من عدد من الشركات الأمريكية العاملة بالمجال، كما أنه يخطط لعمل اجتماعات أخرى مع بقية الرؤساء التنفيذيين لكبر الشركات فى حميع القطاعات الصناعية والتي تأثرت بالوباء المنتشر.



يذكر أن الولايات المتحدة سجلت إصابات مؤكدة بكورونا أكثر من 261 ألف حالة.