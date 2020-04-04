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ترامب يصدم الأمريكيين: سيكون هناك الكثير من الوفيات بسبب كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 10:56 م
ترامب يصدم الأمريكيين: سيكون هناك الكثير من الوفيات بسبب كورونا ترامب
كتبت: نهال طارق

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بدأت جلسة الإحاطة اليومية في البيت الأبيض بشأن وضع وباء كورونا في الولايات المتحدة بحضور الرئيس ترامب وأعضاء فريق التصدي للازمة.

وقال الرئيس ترامب إن هذا الأسبوع والأسبوع المقبل سيكونان على الأرجح الأكثر صعوبة في مكافحة كورونا وأن "سيكون هناك الكثير من الوفيات"، مضيفا أن الذي يجعل الأمر خطيرا للغاية هو مدي سرعة وقوة انتشار الفيروس وسهولة انتقال العدوى.

 

أثناء حديثه رسم ترامب صورة قاتمة للأسبوعين المقبلين، لكنه أضاف أنه سيكون هناك عدد أقل من الموت عما لو لم يتم اتخاذ خطوات تخفيف معينة.

وقال ترامب: "ربما يكون هذا هو الأسبوع الأصعب بين هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، وسيكون هناك الكثير من الوفيات للأسف، ولكن الموت أقل بكثير مما لو لم يتم ذلك ولكن سيكون هناك موت".

قال الرئيس ترامب انه سيبذل ما في وسعه لضمان الانتهاء من هذه الفترة باقل خسائر ممكنة، وتنه يجب ان تعود عجلة الإنتاج والاقتصاد للعمل.

وأضاف أنه تم طلب 180 مليون قناع للوجه من نوع N90  عن طريق اللجوء الى قانون الإنتاج الدفاعي مشيرا انه ليس الشئ الذي يفضله لكنه سيتابع العمل بهذه الطريقة لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة للمستشفيات لعلاج المرضي.

وفي نفس السياق قال ترامب إن البعض قد يرى استخدام قانون الإنتاج الدفاعى أنه نوع من الانتقام فلن يمثل هذا مشكلة الآن وسنناقش الأمر بعد انتهاء الأزمة.

 

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الإصابات على مستوى العالم  بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وقد أدى الفيروس إلى وفاة أكثر من سبعة آلاف شخص وإصابة أكثر من 275 ألفا آخرين فى الولايات المتحدة بحسب آخر البيانات الرسمية.

 


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البيت الأبيض

وباء كورونا

ترامب

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