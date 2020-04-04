ترامب يشكر الأمريكيين ويحذر الإعلام من الشائعات والأخبار الكاذبة حول كورونا

كتبت: نهال طارق

توجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالشكر للشعب الأمريكى على صموده فى مواجهة وباء كورونا، مؤكداً خلال المؤتمر الصحفي أن بلاده لديها أكفأ النظم الطبية فى العالم وقادرة على التعامل مع الأزمة التى خلفها وباء كورونا.

وقال ترامب، إن بلاده تشهد وضع غير مسبوق وتعمل على تعزيز جهود التنسيق بين الولايات لتوصيل المستلزمات الطبية إلى عموم البلاد وفق احتياجات الولايات التى تشهد معدلات مرتفعة من الإصابات.

وحذر ترامب من الشائعات والأخبار المزيفة، مطالباً وسائل الإعلام الأمريكي بالتزام الدقة فى تلك الأزمة، وقال إن الوباء "عدو خفي" يوجه ضرباته وهذا يتطلب المزيد من الالتزام.

واستطاع وباء كورونا القاتل أن يتسلل إلى قطاعات عدة داخل الولايات المتحدة، التى باتت فى صدارة الدول المصابة بالوباء عالمياً، فبخلاف انتشاره بين المواطنين الأمريكيين فى ظل حالة من القلق المتزايد من عجز الإدارة الأمريكية عن وقف انتشاره، استطاع كورونا أن يقتحم تحصينات عسكرية داخل الولايات المتحدة ليضع الجنود والضباط الأمريكيين فى دائرة الإصابات.

ومساء اليوم السبت، أعلنت البحرية الأمريكية عن وجود 155 حالة إصابة بوباء كورونا على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت وذلك بعد فحص 44% من ‏طاقمها.‏

وتعتبر الولايات المتحدة اعلى الدول إصابة بفيروس كورونا حيث سجلت ما يقرب من 300 ألف إصابة ويليها 4 دول أوروبية ‏أخرى بها عدد إصابات أكبر من دولة الصين بؤرة ظهور الفيروس