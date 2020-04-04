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ترامب يحصن بيع المعدات الطبية بقانون الإنتاج الدفاعى ويحذر من المخالفات

السبت، 04 أبريل 2020 12:10 ص
ترامب يحصن بيع المعدات الطبية بقانون الإنتاج الدفاعى ويحذر من المخالفات ترامب
كتبت: نهال طارق

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قال الرئيس دونالد ترامب، إنه يلجأ بقانون الإنتاج الدفاعى "لحظر تصدير المنتجات الصحية والطبية من قبل الجهات الفاعلة، والذين يسعوا لتحصيل الأرباح فقط ووصفهم بعديمي الضمير".

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ستعملان سويًا من خلال هذا التوجيه "لمنع تصدير أجهزة التنفس N95 والأقنعة الجراحية والقفازات ومعدات الحماية الشخصية الأخرى"، قائلا "نحن بحاجة إلى هذه العناصر على الفور للاستخدام المنزلي. وأضاف ترامب: "يجب أن نحصل عليها".

واستعرض بيتر نافارو، منسق سياسة قانون الإنتاج الدفاعي بالبيت الأبيض، هذا الإجراء يوم الخميس.

ومن جانبه قال مايك بنس، إن الأولوية لدعم هذا الذي يعاني أكثر في الولايات المختلفة، وقال إن إدارة الأغذية والعقاقير وافقت على اختبار الأجسام المضادة التي تم تطويرها.

وعلى الرغم من أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توصي الآن بأقنعة للجمهور، إلا أن ترامب قوض التوصية بشكل متكرر.

وقال: "أختار عدم القيام بذلك"، مشيرًا مرارًا وتكرارًا إلى أن ارتداء أقنعة الرتب غير الطبية هو خيار "طوعى".

يذكر أن قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته تأمل فى أن تستطيع الشركات تلبية احتياجات الأمريكيين من المعدات الطبية اللازمة لمكافحة وباء كورونا، مشيراً فى مؤتمره اليومى حول الوباء إلى أنه أصدر مذكرة تفعيل لقانون الإنتاج الدفاعي لتوريد لوازم أجهزة التنفس الصناعى، والأقنعة الطبية 3M.

وأضاف: "لقد وقعت للتو على تفعيل القانون على الشركة المصنعة لأقنعة الوجه وآمل أن يتمكنوا من القيام بما يفترض أن يفعلوه".

وبعدما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 250 ألف إصابة و6000 وفاة فى البلاد.


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