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ترامب لصحفية فى مؤتمر كورونا: عليكِ أن تخجلى من نفسك

السبت، 04 أبريل 2020 12:57 ص
ترامب لصحفية فى مؤتمر كورونا: عليكِ أن تخجلى من نفسك ترامب
كتبت: نهال طارق

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هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إحدى الصحفيات خلال مؤتمره اليومي للحديث عن أزمة وباء كورونا، قائلا منذ قليل: عليكِ أن تخجلى من نفسك.

ووجهت الصحفية سؤالا للرئيس الأمريكى طالبت خلاله توضيح لما قاله صهره جارد كوشنر، بأن توفير المستلزمات الطبية للولايات المأزومة تم من خلال الحكومة الفيدرالية وليس مسئولو الولايات، ووصفه الأمر بأنه تم من "مخزوننا".

وقال ترامب للصحفية أنها "يجب أن تخجل" من نفسها.‏

وأضاف عن مخزون الطوارئ الوطني "نحن بحاجة إليها.. للحكومة الفيدرالية.. لقد قال مرارًا وتكرارًا إن الولايات يجب أن تعتمد على ‏الحكومة الفيدرالية للحصول على المساعدة ما لم تكن "الملاذ الأخير" وألقى باللوم على الولايات في نقص الإمدادات الطبية

كما اعلن  ترامب  خلال جلسة الإحاطة اليومية بشحنات إدارته للأقنعة الطبية إلى نيويورك. وقال إن الأقنعة المصنوعة من طراز N-95 ، مقارنة بالأقنعة محلية الصنع التي يوصى بها مركز السيطرة على الأمراض بأن الملابس العامة ، "باهظة الثمن، وأكثر تعقيدًا، وأفضل ، أيا كان".

يذكر أن تاريخ ترامب مع وسائل الإعلام ملئ بالمشادات حيث وصف في تغريدة على تويتر وسائل الأعلام الأمريكية بأنها مزيفة، قائلا: "أشاهد واستمع إلى وسائل الإعلام المزيفة، CNN وMSDNC وABC وNBC وCBS وبعض من FOX، يتوسلون بحماقة وغباء أن يكونوا صحيحين سياسياً، ونيويورك تايمز وواشنطن بوست، وكل ما أراه هو كراهية لى بأي ثمن ألا يفهمون أنهم يدمرون أنفسهم؟"


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