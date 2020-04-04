اليوم السابع
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ترامب: لا تغيير فى موعد الانتخابات العامة رغم تفشى كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 08:02 ص
ترامب: لا تغيير فى موعد الانتخابات العامة رغم تفشى كورونا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الانتخابات العامة فى الولايات المتحدة ستستمر كما خطط لها فى الثالث من نوفمبر القادم تزامنا مع تفشى فيروس كورونا فى البلاد، وأتت تصريحات ترامب فى مؤتمر صحفى ردا على سؤال حول تأثير أزمة كورونا على الانتخابات الرئاسية، بحسب قناة الحرة، وأشار ترامب إلى أنه لا يؤيد استخدام البريد للتصويت وأنه يرى أنه من الأفضل التوجه إلى مراكز الاقتراع.

 

وقد أجل الحزب الديمقراطي، المؤتمر المخصص لاختيار منافس ترامب فى الانتخابات الرئاسية القادمة حتى أغسطس، والذى كان من المفترض عقده فى يوليو.

 

وبلغت الولايات المتحدة المرتبة الأولى فى معدل الإصابات بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد

 

وقد أدى المرض  إلى وفاة أكثر من سبعة آلاف شخص وإصابة أكثر من 275 ألفا آخرين فى الولايات المتحدة بحسب آخر البيانات الرسمية.

 

 أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس امس الجمعة إنه سيقيل المفتش العام للمخابرات الأمريكية والذي كان له دور في إجراء تحقيق مساءلة الرئيس العام الماضي.

 
وقال ترامب في رسالة إلى النواب الرئيسيين إنه يعتزم إقالة مايكل أتكينسون خلال 30 يوما موضحا أن "من المهم أن يكون لدى أكبر ثقة فيمن أعينهم كمفتشين عموميين"، وقرر أتكينسون أن تقرير الشخص الذي أفشى الأسرار موثوق به فيما وصفه بإساءة ترامب استخدام منصبه في محاولة التماس تدخل أوكرانيا في الانتخابات الأمريكية التي تجري في 2020 لمصلحته الشخصية.
 
 
وبعد جلسات حزبية مثيرة للجدل صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بمساءلة ترامب تمهيدا لعزله ولكن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون برأ ساحته من هذه الاتهامات في أوائل فبراير.

دونالد ترامب

أمريكا

الانتخابات العامة

كورونا

فيروس كورونا

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