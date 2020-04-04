ترامب فى مؤتمر مكافحة كورونا: يجب أن نعيد النظر فى المصافحة باليد

كتبت: نهال طارق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن انتشار وباء كورونا يتطلب Yعادة نظر فى العديد من السلوكيات ومن بينها المصافحة باليد.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر فريق مكافحة كورونا اليومي فى البيت الأبيض منذ قليل، أنه لم يكن هناك أحد يتصور ان تكون المصافحة باليد مصدراً لنقل العدوى.

وتابع: أنا بعدما أصبحت رئيس للولايات المتحدة، أصبحت مطالباً بمصافحة المئات يومياً، والآن علينا جميعا اعادة النظر في تلك العادة.

وفى بدايه مؤتمره، أعلن ترامب أنه سيتم الدفع بآلاف من الجنود وأفراد الجيش للمساعدة فى دعم الولايات المتضررة من إصابات كورونا.

وقال ترامب إن ما تشهده البلاد وضع صعب للغاية وإن ذلك ليس فى الولايات المتحدة فقط، وإنما فى الولايات المتحدة بأكملها.

وتوجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالشكر للشعب الأمريكى على صموده فى مواجهة وباء كورونا، مؤكداً أن بلاده لديها أكفأ النظم الطبية فى العالم وقادرة على التعامل مع الأزمة التى خلفها وباء كورونا.

وقال ترامب إن بلاده تشهد وضع غير مسبوق وتعمل على تعزيز جهود التنسيق بين الولايات لتوصيل المستلزمات الطبية إلى عموم البلاد وفق احتياجات الولايات التى تشهد معدلات مرتفعة من الإصابات.

وحذر ترامب من الشائعات والأخبار المزيفة، مطالباً وسائل الإعلام الأمريكي بالتزام الدقة فى تلك الأزمة، وقال إن الوباء "عدو خفي" يوجه ضرباته وهذا يتطلب المزيد من الالتزام.