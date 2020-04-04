ترامب عن أزمة النفط: نحن مستقلون فى مجال الطاقة وعلينا أن نظل كذلك

كتبت: نهال طارق

قال ترامب، خلال جلسة الإحاطة اليومية، إنه يعد النفط والغاز صناعة حيوية، وأدى الفيروس إلى القضاء على 35 إلى 40% من الشركات العاملة في المجال.



وأضاف ترامب، "أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتخلص من هذه الكمية الهائلة من النفط الزائد الذى نحن مستقلون فى الطاقة عليه أن نحافظ عليه بهذه الطريقة"



كما قال إنه اجتمع من عدد من الشركات الأمريكية العاملة بالمجال، كما أنه يخطط لعمل اجتماعات أخرى مع بقية الرؤساء التنفيذيين لكبر الشركات فى حميع القطاعات الصناعية والتي تأثرت بالوباء المنتشر.



قال المستشارالاقتصادى بالبيت الأبيض كودلو، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ روسيا والسعودية بأن تتوقفا عن "التواطؤ" وإغراق السوق بالنفط، وأكد أن ترامب سيتصدى لأى محاولات للتواطؤ في أسواق الطاقة تؤثر على الصناعة الأمريكية.

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن د.أنتونى فوتشى أبرز خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة ومدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية، وعضو خلية الأزمة الخاصة بكورونا بالبيت الأبيض، أعرب عن اعتقاده بأنه يجب إصدار أمر بالبقاء فى المنزل بكل الولايات للمساعدة على وقف انتشار فيروس كورونا.



وفي السياق نفسه، تأمل الإدارة الأمريكية فى أن تستطيع الشركات تلبية احتياجات الأمريكيين من المعدات الطبية اللازمة لمكافحة وباء كورونا، مشيراً فى مؤتمره اليومي حول الوباء إلى أنه أصدر مذكرة تفعيل لقانون الإنتاج الدفاعي لتوريد لوازم أجهزة التنفس الصناعي، والأقنعة الطبية 3M.



وأضاف: "لقد وقعت للتو على تفعيل القانون على الشركة المصنعة لأقنعة الوجه وآمل أن يتمكنوا من القيام بما يفترض أن يفعلوه".



يذكر أن الولايات المتحدة سجلت إصابات مؤكدة بكورونا أكثر من 261 ألف حالة.