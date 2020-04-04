ترامب: طلبنا 180 مليون قناع للوجه عن طريق قانون الإنتاج الدفاعى

كتبت: نهال طارق

بدأت جلسة الإحاطة اليومية في البيت الأبيض بشأن وضع وباء كورونا في الولايات المتحدة بحضور الرئيس ترامب وأعضاء فريق التصدي للازمة.

وقال الرئيس ترامب انه سيبذل ما في وسعه لضمان الانتهاء من هذه الفترة باقل خسائر ممكنة، وتنه يجب ان تعود عجلة الإنتاج والاقتصاد للعمل.

وأضاف انه تم طلب 180 مليون قناع للوجه من نوع N90 عن طريق اللجوء الى قانون الإنتاج الدفاعي مشيرا انه ليس الشئ الذي يفضله لكنه سيتابع العمل بهذه الطريقة لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة للمستشفيات لعلاج المرضي.

وفي نفس السياق قال ترامب، إن البعض قد يرى استخدام قانون الإنتاج الدفاعي أنه نوع من الانتقام فلن يمثل هذا مشكلة الآن وسنناقش الأمر بعد انتهاء الأزمة.

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الإصابات على مستوى العالم بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وقد أدى الفيروس إلى وفاة أكثر من سبعة آلاف شخص وإصابة أكثر من 275 ألفا آخرين فى الولايات المتحدة بحسب آخر البيانات الرسمية.

ويليها 4 دول أوروبية أخرى بها عدد إصابات أكبر من دولة الصين بؤرة ظهور الفيروس، فيما شهد العالم أيضا ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة.