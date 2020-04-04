ترامب الأبن ساخرا من CNN: لمواجهة كورونا كن هادئا وأغلق هذه القناة

كتب محمد رضا

سخر دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من شبكة CNN الأمريكية، مواصلًا بذلك سلسلة تهكمه واتهامه للشبكة الإخبارية بتزييف الحقائق وعدم نشر الحقائق، بطريقته الكوميدية، حيث استغل الإرشادات التى توجه للمواطنين فى محاولة السيطرة على تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتوجيه انتقاداته للشبكة الإخبارية الأمريكية.

وكتب دونالد ترامب جونيور، فى تدوينه عبر حسابه على إنستجرام، "ابق هادئًا.. ثق فى الله.. اغسل يديك.. أغلق CNN"، ليأتى تعبيره هذا كنصيحة ضمن الإجراءات الوقائية للسيطرة على الفيروس التاجى والأخبار الكاذبة فى آن واحد.





وقبل أيام كان قد سخر ابن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من شبكة القنوات الشهيرة CNN، فى تساؤل جديد نشره عبر حسابه بموقع انستجرام، قائلاً "هل أخباركم حقيقة أم أنكم تحرفونها؟"، مضيفاً "هذا هو السؤال الذى يجب طرحه عند مشاهدة أخباركم".

ويذكر أن ترامب الابن، كان قد قاد أيضًا على مدار الأيام الماضية، حملة سخرية من الوجبات الغذائية التى يتناولها الصينين والتى تحتوى على كلاب وقطط وخفافيش، كونها السبب الرئيسى فى تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى يعانى منها العالم حالياً.

وكان ابن الرئيس الأمريكى، سخر من قرار إعادة فتح الأسواق الصينية مرة أخرى للمواطنين فى الصين، واستمرار بيع القطط والكلاب والخفافيش كوجبات غذائية، وتغاضيهم عن الكارثة الصحية التى سببتها تلك الأسواق وهى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى مازال العالم يعانى منه حتى الأن، ونشر ترامب الابن، صورة لخبر فتح الأسواق الصينية، عبر حسابه بانستجرام، ووجه اللوم للسلطات الصينية، قائلاً "بجدية؟ ما هذا الخطأ الفادح، هل تصمت وسائل الإعلام الصينية أمام هذا القرار ويتابعون تغظية الحزب الشيوعى الصينى طوال اليوم؟.