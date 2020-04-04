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ترامب: أوبك غير عادلة وطالما كنت ضدها لسنوات

السبت، 04 أبريل 2020 11:57 م
ترامب: أوبك غير عادلة وطالما كنت ضدها لسنوات ترامب
كتبت: نهال طارق

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قال ترامب خلال المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض حول الإحاطة اليومية لوباء كورونا إنه دائما ما كان يعتقد أن منظمة الأوبك غير عادلة بالنسبة للولايات المتحدة، وأن الحرب بين السعودية وروسيا ستؤثر على عدد من الوظائف في الشركات الأمريكية نظرا لانخفاض الأسعار الغير مسبوق.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة من أكبر المصنعين والمصدرين في المجال.

 

ومن جانبه أبلغ ترامب مدراء شركات النفط خلال الاجتماع أنه يأمل أن السعودية وروسيا ستتوصلان إلى اتفاق لإنهاء حرب الأسعار بينهما التي اندلعت في أوائل الشهر الماضي.

 

ووفقا للتقرير فمن المقرر أن تجتمع دول أوبك ودول أخرى يوم الاثنين عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة كيفية المضي قدما حيث تسبب الصراع بين السعودية وروسيا في ارتفاع أسعار النفط الأمريكية بنسبة قياسية بلغت 32% هذا الأسبوع.

 

كما أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيطلب فورا المزيد من الأموال والدعم، من الكونجرس الأمريكى، لدعم الشركات والأعمال الصغيرة، إذا نفذت الأموال المخصصة لذلك.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"سأطلب على الفور من الكونجرس المزيد من المال لدعم الشركات الصغيرة تحت مظلة بابلون، إذا نفدت الأموال المخصصة، حتى الآن، وقبل الموعد المحدد" البنك الأمريكى والمصارف المجتمعية تتأرجح!"


الولايات المتحدة

ترامب

البيت الأبيض

وباء كورونا

اوبك

منظمة أوبك

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