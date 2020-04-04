تخصيص 500 فدان لزراعة نخيل المجدول والبارحى بمركز الداخلة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على تخصيص ٥٠٠ فدان اضافيه ، لزراعه أصناف أخرى من النخيل عالي الجدوى الاقتصادية مثل البارحي والمجدول، وذلك أثناء تفقده لمشروع مزرعة النخيل النموذجية بقرية القلمون بمركز الداخلة، والمقام على مساحة ٢٠٠ فدان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل لمضاعفه الإنتاج بزراعة 2.5 مليون نخلة علي أرض المحافظة واشاد الزملوط بمعدلات التنفيذ بالمشروع، واستجاب لطلب صاحب المشروع بتخصيص مساحات أخرى لزراعة اصناف مستحدثة .

وكان محافظ الوادي الجديد عن الموافقة على تخصيص 17272 فدان لزراعتها بأشجار النخيل بمركزي الخارجة وباريس ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 2 مليون شجرة نخيل والتي تضمنت تخصيص 8871 فدان بالخارجة و8400 فدان بمركز باريس حيث جرى العمل في 36 مزرعة بعد توريد 10 % من قيمة التعاقد مع المستثمرين بالخارجة في 5 مواقع بالمركز تم تخصيصها لتنفيذ المبادرة، حيث جري تخصيص 5 أفدنة بالمدينة لمستثمر واحد، و1100 فدان لـ4 مستثمرين، بالوحدة الملحية لقري المنيرة و2716 فدانًا لـ15 منتفعًا بالوحدة الملحية لقري جناح، و4050 فداناً لـ15 أخرين بالوحدة المحلية لقري فلسطين و1000 فدان لمستثمر واحد فقط بالوحدة المحلية لقري صنعاء.

وقال كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس في تصريح خاص أنه جرى تخصيص 42 قطعة أرض جنوب مدينة باريس بالطريق الواصل مع قري المكس بمساحة 200 فدان للقطعة الواحدة بأجمالي 8400 فدان وتقدم للحصول على هذه القطع 170 مواطن وتمت الموافقة عليهم بمعرفة ديوان عام المحافظة.

كما قدمت المحافظة حزمة من التيسيرات والحوافز لتشجيع المستثمرين، لاستثمار أموالهم في زراعة النخيل خاصة أنه من المحاصيل التي تدر عائدًا اقتصاديًا كبيرًا ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه حفاظًا على المخزون الجوفي المائي، كما تولت المحافظة من جانبها تطوير مجمع التمور بتمويل من وزارة التعاون الدولي، وإقامة مصنع لإنتاج دبس البلح و السكر السائل والخميرة و الكحول و المربى و البسكوت بالبلح والبدء في صناعة الأعلاف من المخلفات، كما جري البدء في إنشاء أول معامل لإنتاج فسائل بنظام زراعة الأنسجة تحافظ على السلالة وتعطى جودة إنتاجية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة في يناير 2019 بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد.