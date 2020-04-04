اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحويل أحد اقارب مصابى فيروس كورونا بالهياتم لصدر المحلة للاشتباه فى إصابته بالفيروس

السبت، 04 أبريل 2020 12:22 م
تحويل أحد اقارب مصابى فيروس كورونا بالهياتم لصدر المحلة للاشتباه فى إصابته بالفيروس فرق طبية بقرية الهياتم
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال الدكتور محمد عرفة اخصائي صدر بمستشفى صدر المحلة، والمنتدب للعمل بالوحدة الصحية بقرية الهياتم مركز المحلة، أحد اقارب  المصابين بفيروس كورونا بالقرية، والبالغ عددهم 10مصابين، لمستشفى صدر المحلة، بعد الاشتباه فى إصابته بالفيروس وظهور اعراض المرض عليه.

وكشف مصدر طبي مسئول لـ"اليوم السابع" ان الشاب توجه للوحدة الصحية بعد ظهور اعراض المرض عليه، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وتم تحويله لمستشفى صدر المحلة للاشتباه فى إصابته بكورونا.

واوضح المصدر أن الشاب تربطه صله قرابه بالمصابين الـ10 بالقرية، وكان مخالطا للمصابين خلال الفترة الماضية،  وظهرت عليه اعراض المرض، فتم تحويله لمستشفى صدر المحلة ووضعه فى العزل الصحي وسحب عينات منه لإرسالها لمعامل وزارة الصحة للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه.

وكشف المصدر أن  هذا الشخص خالط عدد كبير من اقاربه بالقرية، مطالبا إياهم بالتوجه للمستشفى للاطمئنان على انفسهم.

 

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية قد دفعت بأكبر فريق ترصد وقائي، لقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة.

وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية.

وقامت اللجنة بالمرور على جميع منازل القرية،وعمل التوعية اللازمة لهم بخطورة المرض وطرق الوقاية وضرورة القيام بالتطهير المستمر، كما تم المرور المنازل المحيطة بمنازل المصابين بطول  2كم فى جميع الاتجاهات، والتنبيه على الأهالى بعدم الخروج نهائيا من المنازل، وسرعة التوجه للمستشفيات فى حال ظهور أي اعراض للمرض عليهم.

على الجانب الآخر وفرت مديرية الصحة الادوية والمستلزمات بالوحدة الصحية بقرية الهياتم،  وتكليف الأطباء من ابناء القرية، والذين يعملون بمستشفيات صدر وحميات المحلة ومستشفى المحلة العام، بعدم الذهاب للمستشفيات واداء مهام عملهم بالوحدة الصحية بالقرية، لخدمة  اهالى القرية.

 

 


قرية الهياتم

قريه الهياتم

الهياتم

قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الدفع بماكينتى صرف آلى لقرية الهياتم لصرف مرتبات الأهالى وأصحاب المعاشات

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:58 م

ماذا حدث فى قرية الهياتم المعزولة بسبب كورونا بالغربية فى الـ24 ساعة الماضية؟.. وصول 12 سيارة محملة بأطنان من السلع واللحوم.. توزيع كمامات وقفازات على الأهالى.. ولجنة من الصحة تمر على المنازل للتوعية.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 04:13 م

سلبية تحاليل 9 من المخالطين لمصابى فيروس كورونا بقرية الهياتم بالمحلة

الخميس، 02 أبريل 2020 03:46 م

"تموين الغربية": توفير كميات من اللحوم والخضراوات والفاكهة لتوزيعها بقرية الهياتم

الخميس، 02 أبريل 2020 03:25 م

إجراء الكشف على 53 من أهالي قرية الهياتم في المحلة

الخميس، 02 أبريل 2020 02:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة