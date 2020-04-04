تحويل أحد اقارب مصابى فيروس كورونا بالهياتم لصدر المحلة للاشتباه فى إصابته بالفيروس

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

أحال الدكتور محمد عرفة اخصائي صدر بمستشفى صدر المحلة، والمنتدب للعمل بالوحدة الصحية بقرية الهياتم مركز المحلة، أحد اقارب المصابين بفيروس كورونا بالقرية، والبالغ عددهم 10مصابين، لمستشفى صدر المحلة، بعد الاشتباه فى إصابته بالفيروس وظهور اعراض المرض عليه.

وكشف مصدر طبي مسئول لـ"اليوم السابع" ان الشاب توجه للوحدة الصحية بعد ظهور اعراض المرض عليه، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وتم تحويله لمستشفى صدر المحلة للاشتباه فى إصابته بكورونا.

واوضح المصدر أن الشاب تربطه صله قرابه بالمصابين الـ10 بالقرية، وكان مخالطا للمصابين خلال الفترة الماضية، وظهرت عليه اعراض المرض، فتم تحويله لمستشفى صدر المحلة ووضعه فى العزل الصحي وسحب عينات منه لإرسالها لمعامل وزارة الصحة للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه.

وكشف المصدر أن هذا الشخص خالط عدد كبير من اقاربه بالقرية، مطالبا إياهم بالتوجه للمستشفى للاطمئنان على انفسهم.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية قد دفعت بأكبر فريق ترصد وقائي، لقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة.

وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية.

وقامت اللجنة بالمرور على جميع منازل القرية،وعمل التوعية اللازمة لهم بخطورة المرض وطرق الوقاية وضرورة القيام بالتطهير المستمر، كما تم المرور المنازل المحيطة بمنازل المصابين بطول 2كم فى جميع الاتجاهات، والتنبيه على الأهالى بعدم الخروج نهائيا من المنازل، وسرعة التوجه للمستشفيات فى حال ظهور أي اعراض للمرض عليهم.

على الجانب الآخر وفرت مديرية الصحة الادوية والمستلزمات بالوحدة الصحية بقرية الهياتم، وتكليف الأطباء من ابناء القرية، والذين يعملون بمستشفيات صدر وحميات المحلة ومستشفى المحلة العام، بعدم الذهاب للمستشفيات واداء مهام عملهم بالوحدة الصحية بالقرية، لخدمة اهالى القرية.