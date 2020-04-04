تحرير 28 محضر فى حملة تموينية مكبرة بمركز البلينا بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس المركز حمله مكبرة لضبط الأسعار وحماية المستهلك والتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية فى مدينة البلينا وقرية بنى حميل وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 6 محاضر عدم إعلان وعدد 10 محاضر عدم وجود شهادة صحيه وعدد 10 محاضر نظافة وأيضا عدد 2 محضر إعدام مضبوطات وذلك بالاشتراك مع إدارة التموين والإدارة الصحية والإدارة البيطرية ومساعد رئيس قرية بنى حميل وذلك من أجل حماية المستهلك والتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية حرصا على سلامة المستهلك رئيس مركز ومدينة البلينا يقود حمله مكبرة لضبط الأسعار وحماية المستهلك، ويأتى ذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بعمل حملات لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وفى وقت سابق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس المركز حملة نظافة مسائية ورش تعقيم وتطهير جميع شوارع مدينة البلينا وتم رفع حولى 45 طن من القمامة والمخلفات وذلك كإجراء احترازى لمجابهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بالاهتمام بمنظومة النظافه وتعقيم وتطهير الشوارع بالمدن والاحياء.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة البلينا بتفقد حمله نظافة مكبرة بقرية بنى حميل التابعة لمركز البلينا استهدف طريق المرة وتم رفع أكثر من حولى 175 طن من التراكمات وذلك بحضور جمال عبد السلام سكرتير القرية وعلى عبد العزيز مساعد رئيس قرية بنى حميل وذلك لظهور القريه بالمظهر الحضارى الذى يليق بها، كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج، برئاسة لطفى محمد على رئيس المركز، وتحت إشراف هلال زكى ومحمد فقير نواب رئيس المركز المدينة حملة مكبرة على الأسواق لمراقبة الأسعار، حيث أسفرت عن تحرير 39 محضرا تموينيا وصحة وأشغالات ونظافة، وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمراقبة الأسواق.