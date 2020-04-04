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تجهيز مبنى منفصل بمستشفى سوهاج الجامعى "كمستشفى عزل" لمواجهة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 10:09 ص
تجهيز مبنى منفصل بمستشفى سوهاج الجامعى "كمستشفى عزل" لمواجهة كورونا مستشفى سوهاج الجامعى
سوهاج محمود مقبول

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خصصت إدارة مستشفى سوهاج الجامعى مبنى الأورام التابع للمستشفى، وجهزته ليكون مستشفى "عزل" لإستقبال المصابين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وقال الدكتور حسان النعمانى رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إن المبني منفصل تماما عن باقى مبانى المستشفى، حيث تم تجهيز المبنى بـ 7 أجهزة تنفس صناعي بالمونيتور، قابلين للزيادة إلى 20 جهاز، في الحالات القصوى لدعم العنايات بطاقة سريرية 100 سرير.

وبثت جامعة سوهاج فيديو  تحدثت فيه عن الفرق بين فيروس الكرونا وبين نزلة البرد العادية وما هى الأعراض الخاصة بالكرونا وطرق الوقاية ومتى نرتدى الكمامة وماهى الإجراءات الإحترازية الخاصة التى يجب أتباعها.

يذكر أن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، ناشد قبل ذلك بضرورة الالتزام والتواجد داخل المنازل خاصة بعد أن قامت الحكومة بإيقاف الصلوات داخل الكنائس والمساجد وإيقاف المدارس والجامعات وخفضت العمالة داخل المصالح لمواجهة اتنشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى الدول التى لم تلتزم بما ندعو إليه بالإلتزام بالبيوت.

وأضاف أن الأعداد لو أرتفعت ستكون هناك مشكلة كبيرة والوضع سيكون صعب الـ 15 يوما القادمة هى الفيصل أما القضاء على المرض وإما ما لا يحمد عقباه، مؤكدا أن الصين اليوم أعلنت عن 46 حالة إصابة جديدة وعددهم مليار وأكثر من 200 مليون ودى حالة الإصابة وحالات الوفاة 6 فقط لما نقارن تلك الحالات بحالات الوفاة بإيطاليا والتى وصلت 651 وفاة فى إيطاليا محتاجين نكون نموذج، وتابع :" الصين الدولة قدمت كل ما لديه ويبقى المواطن الذى يجب أن يلتزم ويشعر بالخطر.

 


سوهاج

جامعة سوهاج

مستشفى العزل

مستشفى جامعة سوهاج

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