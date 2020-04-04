اليوم السابع
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بالتزامن مع الحظر ..

تجديد الشبكة الكهربية الهوائية لترام الإسكندرية بالانفوشى

السبت، 04 أبريل 2020 09:12 م
تجديد الشبكة الكهربية الهوائية لترام الإسكندرية بالانفوشى الشبكة الهوائية لترام الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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بدأت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية مساء اليوم ، أعمال تجديد الشبكة الكهربائية الهوائية للترام بمنطقة الانفوشى ، وذلك بالتزامن مع ساعات الحظر.

وأكد المهندس على صقر، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الحركة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على  الاستفادة من أوقات الحظر فى إعادة تأهيل بعض المزلقانات الأخرى و إصلاح الشبكات الهوائية على طول خط الترام ، حيث أن البعض منها يحتاج إلى التأهيل، وذلك بالتنسيق مع المحافظة وإدارة المرور والجهات المعنية

وأكد المهندس على صقر ، أنه تم الانتهاء من  أعمال إعادة التأهيل لمزلقان سيدى جابر وتضمنت، تغيير القضبان واستبدال الطبقة المتهالكة من الإسفلت بطبقة جديدة، مع تشغيل الخط الآخر الموازى وهو خط سيدى جابر الشيخ.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قام اليوم بجولات موسعة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تفقد خلالها وسائل النقل العام الجماعي( الترام والأتوبيس)، وذلك للتأكد من أعمال التطهير بهما مشددا علي المسئولين باستمرار أعمال التطهير والتعقيم علي مدار اليوم بجميع وسائل النقل العام الجماعي بنطاق المحافظة حرصًا على سلامتهم.

كما تفقد محافظ الإسكندرية عدد من المجمعات الاستهلاكية بحي وسط وذلك للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية الأساسية ، وعدم وجود أي نقص للسلع بتلك المجمعات ووجه عددا من النصائح لمواطني الإسكندرية بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لهم من ارتداء الكمامات وعدم التواجد في أماكن التزاحمات والحرص علي ترك المسافات اللازمة حفاظا على سلامتهم.

شارك في تلك الجولات؛ اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام للمحافظة بالإنابة، واللواء حمدي الحشاش، والأستاذة نجوي أمين رئيس حي الجمرك، و حمدي عبد العليم رئيس حي المنتزة أول.

 


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