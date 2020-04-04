اليوم السابع
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تايلاند تسجل 89 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 2067

السبت، 04 أبريل 2020 10:37 ص
تايلاند تسجل 89 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 2067 تايلاند
رويترز

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سجلت تايلاند اليوم السبت 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب حالة وفاة واحدة، وترفع الحصيلة الجديدة التي أعلنها مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلد الآسيوي إلى 2067 كما يرتفع عدد الوفيات إلى 20.

وقال مسؤول بقطاع الصحة فى تايلاند الجمعة إنه تم تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة اليوم الجمعة مما يصل بالعدد الإجمالى للإصابات إلى 1978 حالة، وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 إن إجمالى عدد الوفيات بلغ 19، وأضاف أن حالات الوفاة الأربع الجديدة جميعها لذكور تايلانديين منهم رجل عمره 59 عاما كان يعمل على قطار.

أما المتوفون الثلاثة الآخرون فتتراوح أعمراهم بين 72 و84 عاما وحضروا مباراة ملاكمة مزدحمة حدثت خلالها حالات عدوى كثيرة.

وأعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الخميس، أنها ستفرض حظر تجول شاملا بين العاشرة مساء والرابعة صباحا اعتبارا من الجمعة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا. وذكر البيان الذي اطلع عليه الصحفيون أن الحظر يستثني نقل الإمدادات الطبية ونقل المصابين إلى أماكن الحجر الصحي ونقل المرضى وتنقلات العاملين في القطاع الطبي.


تايلاند

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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