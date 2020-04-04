اليوم السابع
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تأجيل الاجتماع الطارئ لـ«أوبك+» إلى 9 أبريل

السبت، 04 أبريل 2020 11:34 ص
تأجيل الاجتماع الطارئ لـ«أوبك+» إلى 9 أبريل
إيمان حنا

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قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+)، اليوم السبت، إن الاجتماع الافتراضي الطارئ لأوبك وحلفائها لن ينعقد يوم الإثنين، وسيؤجل على الأرجح إلى الثامن أو التاسع من أبريل الجاري، للسماح بمزيد من الوقت للتفاوض بين منتجي النفط حول الحد من إمدادات الخام. وفق رويترز.

وكانت السعودية قد دعت، الخميس الماضى، دول أوبك + ومجموعة من الدول الأخرى للاجتماع الطارئ بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية وأن لا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى.

وكان الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودى ، قد قال إنه تم الاطلاع على تصريح منسوب لإحدى وسائل الإعلام للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تضمن أن من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب المملكة من صفقة أوبك + وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري.
 
وأكد أن ما تم ذكره عار من الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، بل أن روسيا هي من خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و 22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع روسيا بإجراء المزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق إلا أن روسيا لم توافق على ذلك ، حسبما نشرت واس .
 
كما أكد وزير الخارجية، أن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري.
 
وفي ضوء ذلك، استغرب وزير الخارجية تزييف الحقائق متمنياً أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة الخميس لدول أوبك + ومجموعة من الدول الأخرى بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية وأن لا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى.

أوبك

النفط

السعودية

البترول

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