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بيانات رسمية: 2 مليون عاطل عن العمل فى إسرائيل

السبت، 04 أبريل 2020 01:04 م
بيانات رسمية: 2 مليون عاطل عن العمل فى إسرائيل نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن عدد العاطلين في إسرائيل بلغ مليون عاطل عن العمل منذ بداية أزمة وباء كورونا المميت، محذرة من وصول نسبة العاطلين أرقام غير مسبوقة، حيث قالت مصلحة الاستخدام ان عدد العاطلين عن العمل يبلغ مليون واربعة الاف وثلاثمئة شخص وان 95% منهم هم عمال ومستخدمون تم إخراجهم فى إجازات قسرية غير مدفوعة.

وأضافت المصلحة، أنه يتعين على كل من تم فصله عن العمل أو تم إخراجه فى إجازة غير مدفوعة التوجه عبر شبكة الانترنت أو مراجعة مصلحة الاستخدام لكى يتقاضى بدل البطالة، علما بان الحكومة قررت ادخال تسهيلات في تقاضي بدل البطالة اذ يشترط بالمستخدم ان يكون قد عمل خلال ستة اشهر فقط في الفترة التي سبقت فصله ليستحق تقاضي البدل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7589 من بينهم 115 في حالة حرجة، حسبما جاء في خبر عاجل لقناة سكاي نيوز.

من ناحية اخرى فرضت شرطة الاحتلال الاسرائيلى أمس، العزل العام على بلدة لليهود المتشددين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بشدة، حيث استخدمت الشرطة الإسرائيلية الحواجز المعدنية وحواجز الطرق.

وأُعلنت بني براق الواقعة قرب تل أبيب منطقة محظورة بسبب ارتفاع معدل الإصابة فيها، وذلك بموجب لوائح الطوارىء التى أقرها مجلس الوزراء فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس. ويسمح التصنيف الجديد للسلطات بتشديد القيود على حركة العامة.

وتحركت وحدات من رجال شرطة يرتدون الكمامات والقفازات بسرعة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة لتطويق مفترقات الطرق الرئيسية حول البلدة وتطبيق القواعد الجديدة.

 

 

 


إسرائيل

بطالة

كورونا

وباء كورونا

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