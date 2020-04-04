اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 07:48 م
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"بكلمك مش بترد.. الحظر والكورونا جننونا".. حلقة جديدة من برنامج الحلزومة

السبت، 04 أبريل 2020 07:24 م
"بكلمك مش بترد.. الحظر والكورونا جننونا".. حلقة جديدة من برنامج الحلزومة مشهد من الحلقة
تقديم حازم عبد الصمد - تصوير كريم عبد العزيز

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يقدم برنامج الحلزومة الذى يقدمه حازم عبد الصمد، حلقة جديدة بعنوان "لمؤاخذه علي الإزعاج"، وتدور فكرة الحلقة حول تقديم مشهد تمثيلي بشكل كوميدي مقتبس من فيلم "آسف علي الإزعاج" بطولة النجم الكبير أحمد حلمي، والفنانة القديرة دلال عبد العزيز، والممثل القدير محمود حميدة.
 
 
وتبدأ الحلقة بمنع الأم "سماح عبد العال" حازم من النزول إلي الشارع بسبب خوفها عليه من فيروس كورونا، الأمر الذي أزعج حازم وجعله يصمم النزول وتأتي من هنا التهيؤات أن صديقه "محمود حسين" موجود معه بالشقة ليشكي له أنه ينوي النزول إلي الشارع لمشاهدة مباراة محمد صلاح، ليكتشف حازم في النهاية أن كل هذه الأشياء تهيؤات، وأنه موجود بالفعل في المنزل، وأن هناك بالفعل حظر لتعنفه أمه في نهاية الحلقة.
 
وختم مقدم "الحلزومة" الحلقة برسالة تبين ضرورة البقاء في المنزل، وأن الجميع يريد أن ينتهي هذا البلاء من مصر والعالم كله .

الحظر

كورونا

برنامج الحلزومة

اسف على الازعاج

فوبيا كورونا

اخر الاخبار

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