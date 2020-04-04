بريطانيا: لا صحة لما يتردد عن أن شبكات هواتف الجيل الخامس تساعد فى انتشار كورونا

لندن (رويترز)

نفت بريطانيا اليوم السبت، نظرية المؤامرة التى تقول إن شبكات هواتف الجيل الخامس تلعب دورا فى انتشار فيروس كورونا المستجد ووصفتها بأنها أخبار كاذبة تبعث على الاشمئزاز.

وقال مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء عندما سأله صحفى عن نظرية المؤامرة "هذا مجرد هراء.. هراء خطير أيضا".

وقال ستيفن بويس المدير الطبى فى خدمة الصحة الوطنية فى انجلترا إن نظرية "المؤامرة" محض هراء.

وأضاف "قصة الجيل الخامس هراء تام. إنها من نوع الأخبار الكاذبة.. الواقع أن شبكات الهواتف المحمولة مهمة لنا جميعا لا سيما فى الوقت الذى نطلب فيه من الناس البقاء فى منازلهم".

وتابع "هناك أيضا شبكات الهواتف التى تستخدمها خدمات الطوارئ والعاملون فى مجال الصحة وأنا غاضب تماما وأشعر باشمئزاز من مهاجمة الناس للبنية التحتية التى نحتاج إليها للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية هذه".