بريطانيا تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا

رويترز

قالت السلطات البريطانية اليوم السبت إنها تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا الذى ليس له حاليا علاج محدد مرخص، وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إنها تتحرى عن 14 منتجا وهميا أو غير مرخص لعلاج كوفيد-19 وهو المرض التنفسى الناجم عن فيروس كورونا.

وتشير أحدث احصاءات إلى أن 3605 بريطانيين توفوا حتى الآن بسبب كورونا وقال خبراء إن عدد الوفيات سيواصل الارتفاع إلى أن تسرى تدابير العزل العام التى تم اتخاذها فى الآونة الأخيرة وتؤدى إلى إبطاء انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت الوكالة إنها تتحرى عن معدات زائفة للاختبار الذاتى وأدوية معجزة، وقالت ليندا سكاميل المسؤولة فى وكالة تنظيم الأدوية "لا تخدعكم عروض المنتجات الطبية الموجودة على الانترنت للمساعدة فى منع كوفيد-19 أو علاجه".

وأضافت " لا يوجد علاج مجاز رسميا لعلاج أو منع كوفيد-19 ومن ثم فإن إى ادعاء لفعل ذلك غير مجاز وليس لديه موافقات تنظيمية ضرورية كى يتم بيعه فى سوق المملكة المتحدة".