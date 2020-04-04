اليوم السابع
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بريطانيا تسجل 708 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والإجمالي 4313

السبت، 04 أبريل 2020 03:11 م
بريطانيا تسجل 708 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والإجمالي 4313 بريطانيا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، أن بريطانيا تسجل 708 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 4313 وفاة.


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كورونا في بريطانيا

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