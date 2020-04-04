بريطانيا تسجل 708 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والإجمالي 4313

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، أن بريطانيا تسجل 708 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 4313 وفاة.