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برنامج الغذاء العالمى: الملايين سيعانون للحصول على الطعام بسبب كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 12:57 م
برنامج الغذاء العالمى: الملايين سيعانون للحصول على الطعام بسبب كورونا عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمى
كتب محمد شرقاوى

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قالت عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمى، إن الملايين حول العالم سيعانون للحصول على الطعام بسبب فيروس كورونا.

وأضافت خلال لقائها على قناة الحدث العربية، أن هناك خطورة كبيرة على مصير ملايين من الأشخاص في أنحاء العالم الذين يعيشون على المساعدات بصفة مستمرة.

 

وكانت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمى، إليزابيث بيرس، فى تصريحات أدلت بها فى جنيف، أعلنت عن حاجة المنظمة الدولية الى تمويل عاجل بقيمة 350 مليون دولار، لدعم ادارة المعلومات والعمليات "اللوجستية " وسلسلة التوريد وخدماتها، وقالت المتحدثة ، إن البرنامج الأممي يعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية ، وشركاء الصحة لدعم هذه العمليات ، مضيفة أن هذه المطالبة تأتي من أجل تمويل عمليات الشحن الجوي ، والنقل ، والخدمات الهندسية في المناطق المتضررة من الوباء .

 

واشارت إلى أن البرنامج سيقوم بإقامة مناطق انطلاق دولية واقليمية لتسهيل إرسال البضائع الأساسية نيابة عن شركاء المنظمة في جميع أنحاء العالم بما فى ذلك في أوروبا ، لافتة إلى أن مستودعات الاستجابة الإنسانية توجد في كل من : دبي وبنما وأكرا وبرينديزى وكوالالمبور ولاس بالماس ، حيث يمكن نقل المعدات الطبية من هذه المستودعات .

 

وأوضحت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي ، أن البرنامج الأممي أعد "وصلات " نقل جوى وسفنا مستأجرة لاستخدامها ، مؤكدة أن المنظنة يمكنها أن توفر خدمات النقل الجوي والخدمات الطبية لموظفي المنظمات الإنسانية .

 

من جانب آخر أكدت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي ، إليزابيث بيرس ، أن اكثر من مليون طفل سورى تأثروا جراء تعليق برامج التغذية المدرسية للبرنامج الأممي بعد إغلاق المدارس ، ضمن إجراءات مكافحة فيروس "كورونا " في سوريا ، وأن المنظمة الدولية تبحث عن بدائل حتى لايجوع هؤلاء الأطفال

 


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كورونا

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فيروس كورونا

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