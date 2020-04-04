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"بدءً من الغد".. إيقاف حركة المترو بدبى بسبب كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 08:25 م
"بدءً من الغد".. إيقاف حركة المترو بدبى بسبب كورونا مترو دبى-
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها عن توقف المترو بشكل تام فى مدينة دبى بالإمارات، اعتبارا من الغد، السبت، بسبب تفشى فيروس كورونا.

ومن جانب أخر قالت فريدة الحويسنى، المتحدث الرسمى عن الصحة فى الإمارات،  خلال مؤتمر صحفى لوزارة الصحة الإماراتية حول تطورات كورونا، إن 241 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة جديدة جراء كورونا والإجمالى 10 وفيات.

 

وأضافت فريدة، أن زيادة الحالات المسجلة طبيعى بسبب الاختبارات الاستباقية، وقد نشهد خلال الفترة المقبلة تسجيل مزيد من الحالات، وندعو للالتزام التام بإجراءات الحجر الصحى "المنزلى أو المؤسسي".

 

وكانت وزارة الصحة الإماراتية ووقاية المجتمع أعلنت عن رصدها 240 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وبذلك يبلغ عدد الحالات التى تم تشخيصها 1264 حالة.

 

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحى، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء 12 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 108 حالات.


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