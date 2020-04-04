وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قد أكد ، أمس الجمعة، أن بلاده ستنظم 17 رحلة جوية لإعادة رعاياها العالقين في الخارج إلى الوطن بدءا من اليوم السبت وحتى 11 أبريل الجارى.