أ.ش.أ

قررت باكستان ، اليوم السبت ، السماح للمواطنين الأفغان الراغبين في العودة إلى بلادهم، وذلك بناء على طلب من الحكومة الأفغانية إلى نظيرتها الباكستانية.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم السبت، أن المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية أكدت - في بيان صحفي - أن معبر (طورخام) و(تشمن) على الحدود المشتركة سيتم فتحهما على أسس إنسانية اعتبارا من 6 أبريل الجارى حتى 9 أبريل الجارى لتسهيل نقل المواطنين الأفغان.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 2700 ووفاة 40 حالة، وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 839 حالة إصابة فى السند، فيما تم تسجيل 1072 حالة في البنجاب و175 حالة في بلوشستان ، والحالات الأخرى في مناطق مختلفة من البلاد.