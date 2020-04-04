انسياب مرورى بحركة السيارات على كورنيش الإسكندرية .. صور وفيديو

الإسكندرية جاكلين منير

شهد كورنيش الإسكندرية اليوم سيولة مرورية ملحوظة، مع وجود بعض المارة من مواطنى الإسكندرية بعيدا عن التجمعات كبيرة الأعداد، حيث انتشرت بطول الكورنيش حملات لمنع التجمعات وجابت سيارات محافظة الإسكندرية كورنيش الإسكندرية بالكامل والأسواق تناشد المواطنين بالالتزام بالحظر وعدم التجمع على الشواطئ والكورنيش للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمنع أى تجمعات على كورنيش الإسكندرية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على منع وتفريق تجمعات كورنيش الإسكندرية، مشددا على التعامل بكل حسم مع تلك التجمعات، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة الإسكندرية لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة وحسم مع تلك التجمعات، حيث سيتم تكثيف الحملات لمنع التجمع على الكورنيش والسير بشكل فردى وفى حالة الضرورة القصوى، مشيرا الى أن محافظة الإسكندرية قد قامت بإغلاق كافة الشواطئ وعددها 61 شاطئ، للحد من التجمعات على الشواطئ.

وأشار إلى أن هناك حملات مكثفة بكافة الأحياء التى تحتوى على شواطئ فى نطاقها لمنع التجمعات خاصة وأن الجمعة يزداد الاقبال على الشواطئ، كما شدد محافظ الإسكندرية على منع التجمعات على كورنيش الإسكندرية والتحفظ على العربات المتنقلة للمشروبات والمأكولات الخفيفة للحد من تلك التجمعات.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه أصدر تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من الاسبوع الماضى، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطيء بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطيء الإسكندرية، مشددا على عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتى تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية أربعة آلاف جنيه.



انسياب مرورى بحركة السيارات على كورنيش الإسكندرية (1)



انسياب مرورى بحركة السيارات على كورنيش الإسكندرية (2)