اليوم السابع
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خالد صلاح
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اليابان تفتح الفنادق لاستضافة من يعانون من أعراض طفيفة لكورونا المستجد

السبت، 04 أبريل 2020 09:29 ص
اليابان تفتح الفنادق لاستضافة من يعانون من أعراض طفيفة لكورونا المستجد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
أ ش أ

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نصحت وزارة الصحة اليابانية الحكومات المحلية بمساعدة المواطنين الذين يعانون من أعراض طفيفة لفيروس كورونا المستجد على الشفاء بالمنازل أو الفنادق.
وتهدف مطالبة الوزارة للسلطات المحلية لتوفير المستشفيات للحالات الأكثر حدة وسط الزيادة الكبيرة مؤخرا فى حالات الإصابة الجديدة، خاصة فى طوكيو والمناطق الحضرية.


وطالبت وزارة الصحة حكومات المقاطعات فى أنحاء البلاد بدراسة تأمين الفنادق أو إعداد منشآت لإيواء المرضى المصابين بالفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض شديدة، وأوضحت الوزارة أن كل حكومة محلية لها الحرية فى تحديد الإجراءات وفقا للوضع فيها.


يذكر أنه فى ظل قانون الأمراض المعدية فإن المرضى فى اليابان يجب من حيث المبدأ نقلهم للمستشفى، بغض النظر عن شدة الأعراض، ولكن الحكومة ترغب فى تجنب وضع كثير من الضغط على المستشفيات مع تزايد أعداد المصابين .


من ناحية أخرى، خففت الوزارة من شروط خروج مرضى فيروس كورونا من المستشفيات حيث سمحت لهم بالخروج بعد يومين من اختفاء الأعراض إذا كانت نتائج الفحوص سلبية مرتين.


اليابان

شينزو آبى

كورونا

فيروس كورونا

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